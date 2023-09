„The Morning Show – Staffel 3“ ist vor wenigen Tagen auf Apple TV+ angelaufen, „Flora and Son“ wird wiederum erst in wenigen Tagen am 29. September 2023 auf Apples Video-Streaming-Plattform starten. Zu beiden Originals hat Apple nun kurze Clips auf YouTube veröffentlicht.

The Morning Show – Chris & Cybil Interview Scene

In der dritten Staffel von „The Morning Show“ geraten die Zukunft des Senders und langjährige Seilschaften ins Wanken, als ein Tech-Gigant Interesse an UBA zeigt. Unerwartete Allianzen entstehen, vertrauliche Geheimnisse werden zur Waffe, und die Grundwerte aller Beteiligten werden auf die Probe gestellt – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Redaktion. Neben Reese Witherspoon und Jennifer Aniston führen Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie und Julianna Margulies das starbesetzte Ensemble an.

Chris Hunter, gespielt von Nicole Beharie, konfrontiert in dieser kraftvollen Szene live im Fernsehen ihren Chef Cybil Richards, gespielt von Holland Taylor.

Flora and Son: Eve Hewson & Joseph Gordon-Levitt – “Meet in the Middle”

Bei Flora and Son handelt es sich um einen Apple Original Film. Die offizielle Beschreibung für „Flora and Son“ lautet:

„Die alleinerziehende Mutter Flora weiß nicht, was sie mit ihrem rebellischen Teenager-Sohn Max machen soll. Von der Polizei ermutigt, Max ein Hobby zu suchen, versucht Flora, ihn mit einer abgenutzten Akustikgitarre zu beschäftigen. Mit Hilfe eines erfolglosen Musikers aus LA entdecken Flora und Max die transformative Kraft der Musik. Aus dem musikalischen Kopf von John Carney erforscht ‚Flora and Son‘ die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn auf dem Weg zu einer neuen Harmonie.“

In dem eingebundenen Clip bringen Flora (Eve Hewson) und Jeff (Joseph Gordon-Levitt) ihre musikalischen Talente auf einem Dach in Dublin für ihr lebhaftes Duett „Meet in the Middle“ zusammen.