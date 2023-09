Im Laufe der Präsentation des iPhone 15 hat Apple die Effizienz des 3nm A17 Pro Chips angepriesen. Daher lag die Erwartung nahe, dass das iPhone 15 Pro Max den Spitzenplatz im Rennen um die längste Akkulaufzeit einnehmen wird, da der neue Chip exklusiv in den Pro-Modellen zum Einsatz kommt. Doch die Krone konnte sich laut dem YouTuber Mrwhosetheboss letztendlich das iPhone 15 Plus sichern.

Akkulaufzeit der iPhone 15 Modelle

Wie erwartet überdauerte das iPhone 15 Pro Max im Akkutest alle vorherigen iPhones. Es wurde jedoch vom iPhone 15 Plus übertroffen, das im Praxistest eine Laufzeit von mehr als 13 Stunden erreichte und nun den Titel für die längste iPhone-Akkulaufzeit hält.

Auf Apples Webseite wird die Akkulaufzeit in Bezug auf die Nutzungsdauer bei kontinuierlicher Audiowiedergabe und Videowiedergabe angegeben. Den Angaben von Apple zufolge hält das iPhone 15 Pro Max bei der Wiedergabe von Streaming-Videos mit 25 Stunden am längsten durch, verglichen mit 20 Stunden beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Plus. Bei der Audiowiedergabe hält das iPhone 15 Pro Max laut Apple 95 Stunden durch, während das iPhone 15 Plus mit 100 Stunden einen dreistelligen Wert erreicht.

Die Zahlen von Apple bieten einen guten Anhaltspunkt für den Vergleich der verschiedenen Modelle, aber es ist schwer, daraus auf die tatsächliche Akkulaufzeit zu schließen, da die tägliche Nutzung des Geräts in der Regel anspruchsvoller ist als das Anschauen von Videos oder die Wiedergabe von Musik.

Deswegen versucht Mrwhosetheboss ein realistischeres tägliches Nutzungsmuster zu simulieren, indem er praxisnahe Aktivitäten wie das Anschauen von TikTok-Videos, Zoom-Videochats, Videoaufnahmen mit der Kamera und das Spielen von Videospielen durchläuft. Der Bildschirm des Smartphones bleibt die ganze Zeit über eingeschaltet, bis der Akku leer ist und sich das Gerät schließlich ausschaltet.

Der bisherige Spitzenreiter war das iPhone 13 Pro Max, da die Akkulaufzeit bei der 14er-Serie etwas abnahm. Wie im Video zu sehen ist, haben alle iPhone 15 Modelle ihre Vorgängergeneration geschlagen.

Bei der iPhone 15 Generation machte als Erstes das iPhone 15 Pro nach 9 Stunden und 20 Minuten schlapp, gefolgt vom iPhone 15, das eine Laufzeit von knapp 10 Stunden erreichte.

Das iPhone 15 Pro Max überzeugte mit einer Akkulaufzeit von 11 Stunden und 41 Minuten. Das iPhone 15 Plus schlug das Max dann mit beeindruckenden 13 Stunden und 19 Minuten Akkulaufzeit. Der bisherige Spitzenreiter, das iPhone 13 Pro Max, schaffte dagegen 11 Stunden und 19 Minuten.

Hier das Video: