Nachdem Apple bereits im vergangenen Jahr beim iPhone 14 und iPhone 14 Plus die Möglichkeit eingeführt hat, dass sich die Geräte leichter reparieren lassen, wurde das Ganze bei der iPhone 15 Familie auch auf die Pro-Modelle erweitert. Wie nun bekannt wird, machen in diesem Jahr iPhone 15 und iPhone 15 Plus einen weiteren kleinen Schritt nach vorne um einfacher und kostengünstiger repariert werden zu können.

Apple kann unteres Mikrofon des iPhone 15 (Plus) individuell reparieren

Macrumors konnte aus mehreren Quellen in Erfahrung bringen, dass sowohl Apple als auch Apple Authorized Service Provider in der Lage sind das Mikrofon im unteren Bereich des iPhone 15 und iPhone 15 Plus separat zu reparieren.

Das neue Verfahren, dieses Mikrofon einzeln auszutauschen, soll die Reparatur für Kunden kostengünstiger machen. Gleichzeitig kommt dies dem Umweltschutz entgegen, da eine einzelne Komponenten ersetzt wird und nicht zusätzlich weitere Bauteile ausgetauscht werden müssen.

Beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro ist der separate Austausch des unteren Mikrofons aktuell nicht möglich. Bei diesen Modellen erfordert die Reparatur des Mikrofons an der unteren Kante des Gehäuses immer noch den Austausch des gesamten Mittelrahmengehäuses.