Nun ist die Katze aus dem Sack. Die National Football League und Apple Music haben bekannt gegeben, welcher Künstler bei der Super Bowl LVIII Apple Music Halftime Show auftreten wird. Die Bekanntgabe wird von mehreren Videos in den sozialen Netzwerken flankiert.

R&B Superstar Usher wird bei der Super Bowl LVIII Apple Music Halftime Show auftreten

Zum ersten Mal wird der Super Ball in Las Vegas ausgetragen. Genau genommen, wird das Sportereignis im Allegiant Stadium in Paradise (Nevada) stattfinden.

Am gestrigen Tag haben die NFL und Apple Music verkündigt, dass der R&B Superstars Usher beim Super Bowl LVIII während der Apple Music Halftime Show am 11. Februar 2024 als musikalischer Headlines auftreten wird. Der Künstler ist unter anderm durch Songs, wie z.B. „Yeah“ oder „DJ Got Us Fallin‘ In Love“ bekannt. Vermutlich erscheint nicht zufällig am Tag des Super Bowls das neue Album „Coming Home“ des Künstlers. Auf Apple Music steht die erste Single des Albums „Good Good“ als Vorabveröffentlichung schon jetzt bereit.

Usher selbst ist voller stolz. Er kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bieten, die anders ist als alles, was man bisher von ihm gesehen hat. Mit einem Augenzwinkern sagte er zudem, dass er einen Super Bowl Auftritt nun endlich von einer Aufgabenliste streichen könnte.

Apple Music stimmt sich bereits auf die kommende Halftime Show ein und hat einen neue Raum „Ushers Weg zur Halftime“ veröffentlicht.