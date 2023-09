Vodafone bietet mit CallerID jetzt einen Service an, der zusätzliche Informationen des Anrufenden von bis zu 30 Zeichen Länge im Display des Empfänger-Smartphones anzeigt.

Vodafone: CallerID zeigt Kunden an, wer gerade anruft

Vodafone bezieht sich auf eine aktuelle Marktstudie unter 5.000 Privatpersonen und berichtet, dass 90 Prozent der Befragten in der Vergangenheit einen Anruf nicht angenommen haben, da ihnen die Rufnummer des Anrufenden unbekannt war. Darüber hinaus geben drei von vier Personen an, dass sie aufgrund dieses Verhaltens bereits wichtige Anrufe verpasst haben.

Genau an dieser Stelle möchte Vodafone mit CallerID ansetzen. Mit CallerID bietet das Düsseldorfer Unternehmen jetzt einen Service, der zusätzliche Informationen des Anrufenden von bis zu 30 Zeichen Länge im Display des Empfänger-Smartphones anzeigt. Dabei kooperiert man mit First Orion. So kann CallerID ab sofort von Firmen, Behörden und Co. genutzt werden.

CallerID, oder auch „Anruferkennung“ genannt, ermöglicht es Verbrauchern, zusätzlich zur Nummer des Anrufers auch den Namen des Unternehmens sowie den Anrufgrund auf dem Telefonbildschirm anzeigen zu lassen. Und zwar bevor sie den Anruf entgegen nehmen. Diese Funktion bietet eine Reihe von Vorteilen für Unternehmen wie auch für Endkunden:

Mehr Sicherheit: Verbraucher können die Relevanz der Anrufe besser beurteilen.

Zeitersparnis: Notwendigkeit, unbekannte Anrufe zu beantworten, entfällt. Das erhöht die Effizienz im Alltag.

Verpasste Chancen verhindern: Wichtige Anrufe bleiben nicht mehr unbeantwortet.

Bessere Kundenbindung: Kunden erkennen das anrufende Unternehmen und nehmen den Anruf eher an.

Erhöhte Effizienz: Anrufe erreichen die richtigen Kunden. Das spart Zeit und Ressource