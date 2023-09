Seit gestern Abend lässt sich nicht nur die Beta 1 zu iOS 17.1 (die Neuerungen findet ihr hier), sondern auch die Beta 1 zu watchOS 10.1 herunterladen. Mittlerweile zeigen sich die ersten Neuerungen, die das kommende X.1 Update mit sich bringen wird. Während NameDrop bereits einsatzfähig ist, gibt es zur neuen Doppeltipp-Geste bereits konkrete Hinweise, dass diese Funktion ebenfalls mit watchOS 10.1 Einzug erhalten wird.

NameDrop

Bereits bei der Ankündigung von watchOS 10 im Juni dieses Jahres gab Apple zu verstehen, dass NameDrop nicht direkt mit watchOS 10.0, sondern mit einem Update später im Jahr erhältlich sein wird. Wie es nun scheint, wird die Funktion mit watchOS 10.1 eingeführt, da das Ganze mit der Beta 1 zu watchOS 10 implementiert wurde.

Mit NameDrop könnt ihr Kontaktinformationen einfach teilen, indem ihr eure Apple Watch an das iPhone einer anderen Person haltet. Apple Watch Nutzer können NameDrop auch verwenden, indem sie die Taste zum Teilen in „Meine Karte“ in der Kontakte App oder die Kompli­kation „Meine Karte“ auf dem Zifferblatt antippen und dann ihre Apple Watch an die Apple Watch einer anderen Person halten.

Hinweise auf Doppeltipp-Geste

Ein Highlight von Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 ist die neue Doppeltipp-Geste. Diese stand mit watchOS 10 und zum Verkaufsstart der neuen Apple Watch Modelle allerdings nicht nicht zur Verfügung. Vielmehr hat Apple diese für Oktober anvisiert.

In der Beta 1 zu watchOS 10.1 hat 9to5Mac nun entsprechende Hinweise im Programmcode gefunden. Genutzt werden kann die Funktion allerdings nicht. Wir gehen davon aus, dass sich dies im Laufe der Beta-Phase ändern wird.

Durch zweimaliges Zusammentippen des Zeigefingers und des Daumens lassen sich viele der gängigsten Aktionen ganz bequem mit derselben Hand ausführen, an der die Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 getragen wird. Per Doppeltipp lässt sich außerdem vom Zifferblatt aus dem Smart Stapel aufrufen – ein weiterer Doppeltipp scrollt anschließend durch die Widgets im Stapel.

Der Doppeltipp steuert die primäre Schaltfläche in einer App, sodass sich damit ein Timer stoppen, Musik abspielen und pausieren sowie bei einem Wecker die Schlummerfunktionen auslösen lässt. Die Geste lässt sich verwenden, um Anrufe anzunehmen und zu beenden, Fotos mit der Kamera Fernbedienung auf der Apple Watch zu machen oder sogar zur neuen Ansicht Höhe in der Kompass App zu wechseln, um die relative Höhe gespeicherter Wegpunkte anzuzeigen.

Diese neue Doppeltipp Geste wird durch die schnellere Neural Engine der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 ermöglicht, die Daten vom Beschleunigungs-, Gyro- und optischen Herzsensor mit einem neuen Algorithmus für maschinelles Lernen verarbeitet. Der Algorithmus erkennt die einzigartigen Muster kleiner Bewegungen des Handgelenks und Änderungen im Blutfluss, wenn Zeigefinger und Daumen einen Doppeltipp ausführen.