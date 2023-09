Laut einer aktuellen IDC-Umfrage betrachten IT-Fachleute Mac-Computer zunehmend als den Goldstandard für Sicherheit. So zeigt die Umfrage, dass 76 % der IT-Entscheidungsträger in Unternehmen der Meinung sind, dass der Mac sicherer ist als andere Computer. Angetrieben von Apples integriertem Hardware-Software-Ansatz und bewährten Sicherheitsfunktionen, integrieren Unternehmen Macs zunehmend in ihre IT-Infrastruktur.

Unternehmen bevorzugen den Mac

Apple hat den IDC-Bericht auf seinem Enterprise-Portal veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass 47 % der befragten Unternehmen beabsichtigen, mehr Macs in ihre IT-Abteilungen zu integrieren, vor allem wegen der wahrgenommenen Sicherheitsstabilität. 36 % sehen den Hauptgrund für die Entscheidung für Macs in der Einfachheit der Bereitstellung und Verwaltung.

Der Mac und sein Betriebssystem macOS bieten eine Reihe von Sicherheitsvorteilen, die von Unternehmensanwendern geschätzt werden. Dazu gehören laut dem Bericht:

Apples Geräteverwaltungs-APIs, die sicherstellen, dass Unternehmensgeräte von Anfang an kontrolliert verwaltet werden.

Apples Endpoint Detection APIs, die Sicherheit und Benutzerleistung in Einklang bringen.

Funktionen zur Identitätsintegration auf Apple-Geräten, die eine einfache Skalierung mit Identitätsanbietern wie Okta und Ping ermöglichen.

Touch ID Daten werden lokal auf dem Gerät sicher gespeichert.

Die Kombination aus nahtloser Hardware und Software durch Apple Silicon bietet weniger Fehleranfälligkeit.

Außerdem hebt IDC den starken Schutz von macOS vor Malware hervor, der durch die mehrschichtige Sicherheit für Drittanbieter-Apps gewährleistet wird. Jede App im Mac App Store durchläuft eine Prüfung und Zertifizierung von Apple. Zudem können Unternehmen die Installation von Apps aus externen Quellen einschränken.

macOS ist auch aufgrund seiner schnellen Software-Updates und Sicherheits-Patches bei den IT-Abteilungen beliebt. Zusätzliche Funktionen wie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in iMessage und iCloud schützen sensible Daten, was ebenfalls für heutige Sicherheitsstandards unumgänglich ist.