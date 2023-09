Seit dem Update auf iOS 17 und iPadOS 17 habt ihr die Möglichkeit, FaceTime auf eurem Apple TV 4K zu nutzen. Hierfür wird die Kamera eures iPhone benutzt. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr im eingebundenen Video.

Video: So nutzt ihr FaceTime auf eurem Apple TV 4K

Apple nutzt seine verschiedenen YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Dieses Mal dreht sich um die die Nutzung von FaceTime auf dem Apple TV 4K.

Um FaceTime auf eurem Apple TV 4K benutzen zu können, müsst ihr sicherstellen, dass ihr ein Apple TV 4K (2. Generation oder neuer) mit tvOS 17 und ein iPhone mit iOS 17 verwendet. Alternativ könnt ihr auch ein iPad mit iPadOS 17 verwenden.

Ihr könnt ein FaceTime Gespräch von einem iPhone (oder iPad) an ein Apple TV 4K übergeben, oder über die neue FaceTime-App auf Apple TV neu initiieren. Solltet ihr euch für die zweite Variante entscheiden, so müsst ihr euch anschließend auf der Apple TV Oberfläche als Nutzer auswählen. Ihr müsst nun die Übergabe am iPhone oder iPad bestätigen, das Geräte ins Querformat drehen. Anschließend könnt ihr über Apple TV einen FaceTime Anruf zu einem Kontakt starten. Dabei stehen euch verschiedene Optionen (SharePlay, Stummschalten etc.) zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die selben Funktionen, die über eure anderen Apple Geräte für FaceTime zur Verfügung stehen.