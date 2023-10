Die Zukunft der Mac-Produktlinie im Jahr 2023 ist immer noch ein Rätsel. Während einige davon ausgehen, dass Apple neue M3 Macs im Herbst dieses Jahres vorstellen wird, gibt es andere Berichte, die dagegen sprechen. Nun könnte jedoch Apples geplante Erweiterung des hauseigenen Trade-In-Programms neue Hinweise zur Produktpalette liefern.

M3 Macs kommen vielleicht doch noch dieses Jahr

Das Trade-In-Programm, bei dem Apple den Kunden ermöglicht, ihre alten Geräte in Zahlung zu geben, soll laut MacRumors bald aktuelle Macs aufnehmen. Das könnte ein Hinweis dafür sein, dass Apple in naher Zukunft neue Mac-Modelle präsentiert. Beispielsweise zeigte sich vor der Worldwide Developers Conference 2023 ein ähnliches Muster, und Apple stellte tatsächlich kurz darauf neue Modelle wie den Mac Studio, Mac Pro und das 15 Zoll MacBook Air vor. Doch die genauen Modelle, die in das Trade-In-Programm aufgenommen werden sollen, bleiben vorerst noch unbekannt.

Bereits in den vergangenen Wochen deutete Bloombergs Mark Gurman an, dass wir noch im Oktober mit neuen Macs rechnen können. Allerdings gab es keine Informationen, ob Apple ein Special Event für die neuen Macs nutzen oder diese per Pressemitteilung ankündigen wird.

Es wird erwartet, dass Apple den M3 Chip in seinen neuen Macs integriert. Der Apple Silicon Chip basiert auf dem 3-nm-Verfahren von TSMC. Dank des neuen Fertigungsverfahrens soll sich die Leistung und Energieeffizienz im Vergleich zum 5nm-basierten M2-Chip deutlich verbessern.

Zu den M3 Macs könnte ein neues 13 Zoll MacBook Air, ein 13 Zoll MacBook Pro, ein Mac mini sowie ein 24 Zoll iMac zählen. Sollte es „nur“ den M3 Chip sowie ein paar kleinere Anpassungen geben, so können wir uns gut vorstellen, dass Apple die Produktneuheiten per Pressemitteilung ankündigt und nicht separat zu einem Special Event lädt.

Der Analyst Ming-Chi Kuo geht derweil davon aus, dass dieses Jahr zumindest keine „MacBook-Modelle“ mehr auf den Markt kommen. Dies lässt Raum für Spekulationen, dass die M3 Desktop-Macs wie der iMac noch in diesem Jahr in der Pipeline sein könnten.