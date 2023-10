Im Sommer letzten Jahres wurde bekannt, dass Apple TV+ die Krimi-Serie „Criminal Record“ in Auftrag gegeben hat. Nun gibt es einen ersten, konkreteren Ausblick auf die Apple Original-Serie. Zudem haben die Verantwortlichen einen Starttermin bekannt gegeben.

Apple TV+: „Criminal Record“ startet am 12. Januar 2024

Apple TV+ hat einen ersten Einblick auf „Criminal Record“, den kommenden achtteiligen Krimi-Thriller mit dem Oscar- und BAFTA-Preisträger Peter Capaldi („Doctor Who“, „The Thick of It“) sowie der Laurence Olivier Award und dem Critics Choice Award Nominierten Cush Jumbo („The Good Wife“, „The Good Fight“, „The Beast Must Die“) als Detectives in einem Tauziehen um einen hochkarätigen Mordfall.

Die Apple Original-Serie „Criminal Record“ startet am 12. Januar 2024 auf Apple TV+. Genau genommen, stehen ab dem Stichtag die ersten beiden Episoden bereit. Anschließend folgen immer freitags bis zum 23. Februar neue Episoden.

„Criminal Record“ vom BAFTA-Nominierten Paul Rutman („Vera“, „Indian Summers“) ist ein kraftvolles, charaktervolles Drama, das im Herzen des modernen London spielt. Durch einen anonymen Anruf geraten zwei brillante Detektive wegen eines alten Mordfalls in eine Konfrontation – die eine Polizeibeamtin ist eine junge Frau am Anfang ihrer Karriere, der andere ein gut vernetzter Mann, der entschlossen ist, sein Erbe zu schützen. Die Serie berührt Themen wie Rasse, institutionelles Versagen und die Suche nach einer gemeinsamen Basis in einem polarisierten Großbritannien.

In der Besetzung von „Criminal Record“ sind neben Peter Capaldi und Cush Jumbo ebenfalls Charlie Creed-Miles, Dionne Brown, Shaun Dooley, Stephen Campbell Moore, Zoë Wanamaker, Rasaq Kukoyi, Maisie Ayres, Aysha Kala, Cathy Tyson und Tom Moutchi zu sehen.