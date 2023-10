Apple hat mit SF Symbols 5 eine neue Version seiner Icon-Bibliothek vorgestellt, die der Hersteller aus Cupertino seiner Entwicklergemeinde zur Verwendung in Apps mit an die Hand gibt. Die Symbole wurden für die Integration mit San Francisco erstellt. Dabei handelt es sich um die Systemschriftart, die Apple für seine Geräte verwendet.

SF Symbols 5 ist da

Alles in allem bietet Apple mit SF Symbols mittlerweile über 5000 Symbole an, wobei SF Symbols 5 700 neue Icons mit an Bord hat. Zu den neuen Symbolen der Version 5 gehören unter anderem verschiedene Wetterbedingungen, autospezifische Icons, Währungen und Gamecontroler-Symbole. Sämtliche Icons können exportiert und mit Tools zur Bearbeitung von Vektorgrafiken bearbeitet werden, um benutzerdefinierte Symbole mit gemeinsamen Designmerkmalen und Barrierefreiheitsfunktionen zu erstellen.

Weiter heißt es

Die Symbole wurden neu gezeichnet und für Bewegung optimiert, wobei sich Ebenen als Reaktion auf Animationseffekte bewegen. Eine neue Ebenenstruktur mit verbesserter Anmerkung definiert sowohl das visuelle Erscheinungsbild des Symbols als auch seine Bewegung.

Die Symbole sind zur Verwendung in iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17 und watchOS 10 konzipiert. Entwickler können die SF-Symbole von Apple überall dort verwenden, wo es Schnittstellensymbole gibt, einschließlich Navigationsleisten, Symbolleisten, Registerkartenleisten und Kontextmenüs.