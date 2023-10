Ihr habt es möglicherweise in den vergangenen Tagen bereits den Medien oder sozialen Netzwerken entnommen. in Las Vegas wurde eine neue Konzerthalle namens „The Sphere“ eröffnet. Zwischen Ende September und Mitte Dezember spielen U2 insgesamt 25 ausverkaufte Shows in Las Vegas. Apple Music hat den Auftakt der „Residency-Konzertreihe“ verfolgt und ein 30-minütiges Befind-the-Scenes-Video veröffentlicht.

Apple Music veröffentlicht Behind-the-Scenes-Video zu „U2’s Residency at Sphere Las Vegas“

Bei The Sphere handelt sich um eine runde und komplett verglaste Konzerthalle, die zahlreiche Rekorde sprengt. Zunächst einmal ist das Bauwerk rund 150 Meter breit und 90 Meter hoch. Somit stellt das das weltweit höchste kugelförmige Gebäude dar. Dabei finden knapp 17.000 Zuschauer in dem Gebäude Platz. Die Außenhülle ist ein riesiger Bildschirm und kann dank „unzähliger“ LEDs spektakuläre Bilder und Videos darstellen.

Aber auch im Inneren von The Sphere ist alles „gigantisch“ und so sorgt die Event-Location mit riesigen Displays und zahlreichen Lautsprechern für ein immersives Audio- und Videoerlebnis.

Vor wenigen Tagen wurde The Sphere von U2 eingeweiht. Bis Mitte Dezember hat sich die Band in der Konzerthalle einquartiert und spielt insgesamt 25 Konzerte. Apple Music hat den Start der Konzertreihe verfolgt und ein begleitendes Video veröffentlicht. Dieses dürfte nicht nur für U2-Fans spannend sein, auch Interessierte an The Sphere kommen auf ihre Kosten.