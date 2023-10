Nanoleaf hat heute „Nanoleaf Smart Holiday String Lights“ angekündigt. Dabei handelt es sich um eine smarte Lichterkette, die unter anderem mit Matter und Apple HomeKit kompatibel ist.

Nanoleaf kündigt „Smart Holiday String Lights“ an

Auch wenn man es Anfang Oktober noch nicht glauben mag, bewegen wir uns mit großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu. Passenderweise hat Nanoleaf – unter anderm bekannt für Nanoleaf Shapes (hier unser Test) und viele weitere Beleuchtungslösungen – nun „Nanoleaf Smart Holiday String Lights“ angekündigt.

Dabei handelt es sich um eine smarte Lichterkette. „Nanoleaf Smart Holiday String Lights“ besteht aus zwei 10 Meter langen Lichtsträngen, die 250 adressierbare LEDs (je 125) umfassen, die auf 16 Millionen Farben und mehrere Weißtöne von 2700 bis 6500 K eingestellt werden können.

Dank IP 44 Zertifizierung kann die smarte Lichterkette sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich eingesetzt werden. So könnt ihr nicht nur euren Weihnachtsbaum, sondern viele weitere Elemente im und rund ums Haus oder der Wohnung in Szene setzen. Dabei könnt ihr auf ein anpassbare Farbpaletten und Lichtanimationen setzen oder mit nur einem Tastendruck oder einem einfachen Sprachbefehl im Handumdrehen für Weihnachtsstimmung sorgen. Über das im Controller integrierte Mikrofon können sich die LEDs mit abgespielter Musik synchronisieren und so im Takt der (Weihnachts-) Lieder „tanzen“.

Lichterkette kann über die Nanoleaf-App gesteuert werden. Zudem ist diese mit Apple Home (HomeKit), Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und Matter kompatibel. Dies bedeutet, dass ihr die LEDs unter anderem auch über die Apple Home-App sowie Siri steuern und in Automationen, Szenen, Regeln etc. einbinden könnt.

Die „Nanoleaf Smart Holiday String Lights“ können ab sofort zum Preis von 119,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab Mitte Oktober.