Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen kommt in immer mehr Lebensbereichen zum Einsatz. Nun hat Vodafone bekannt gegeben, dass das Düsseldorfer Unternehmen verstärkt auf künstliche Intelligenz setzt, um das eigene Mobilfunknetz zu optimieren.

Vodafone setzt auf künstliche Intelligenz, nicht nur beim Kundenservice und beim Personalwesen, sondern auch beim Ausbau seines Mobilfunknetzes. Aktuell optimieren über 120 Projekte bei Vodafone die Arbeitsprozesse und Kundenerlebnisse mittels künstlicher Intelligenz.

Vodafone schreibt

Beim Schließen von Funklöchern ist künstliche Intelligenz unverzichtbar für die Netz-Experten von Vodafone: Sie gibt automatisierte Standort-Empfehlungen für den optimalen Glasfaser-Ausbau. Ziel ist es möglichst vielen Kunden ein stabiles und schnelles Festnetz zu bieten und Überbau zu vermeiden. Innerhalb weniger Minuten erstellt ein von Vodafone entwickelter Algorithmus grobe Netzausbau-Pläne für die ganze Bundesrepublik. Dabei werden Faktoren wie Kosten, Zeit und Effizienz berücksichtigt. Ein Experten-Team prüft die Ausbauvorschläge und übernimmt die Detailplanung. So beschleunigt KI die Netzausbau-Planung im Festnetz bereits um das Fünffache und sorgt für ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis.

[…]

KI ist auch beim Mobilfunk-Ausbau im Einsatz und sorgt für eine nahezu optimale Signalstärke im mobilen Netz von Vodafone. Sie schlägt automatisch vor, über welche Größe und Frequenzen die einzelnen Mobilfunk-Zellen verfügen sollten. Die vorgeschlagene Kombination sorgt für einen flächendeckend stabilen Mobilfunk-Empfang und eine schnelle Datenübertragung.

[…]

KI sorgt bei Vodafone auch für weniger Störungen im Mobilfunk und Festnetz. Durch sogenannte „Predictive Maintenance“, also der Prognose von zukünftigen Ereignissen. KI-Algorithmen helfen dabei, Problembilder in der Netzwerk-Performance zu erkennen, um proaktiv Störungen beheben zu können – bestenfalls bevor Kunden von der Störung überhaupt etwas merken können. Die KI prognostiziert aufgrund von Mustern die Wahrscheinlichkeit eventuell auftretender Probleme. So können Störungen verhindert oder behoben werden, bevor sie für Kunden zum Problem werden. Auch beim Austausch eines Modems setzt Vodafone auf die Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Anhand technischer Parameter erkennt sie im Vorfeld, ob bei einem anstehenden Modemtausch Vodafone-Techniker eingesetzt werden müssen oder ob das Modem nach Hause geschickt und dort selbstständig von Kunden installiert werden kann. Dank KI können so bereits eintausend Modems pro Woche einfach und schnell ausgetauscht werden.