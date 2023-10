Netflix hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Preise für verschiedene Abo-Stufen erhöht. Allerdings erfolgt die Preiserhöhung nicht pauschal in allen Ländern, in denen Netflix aktiv ist. Vielmehr passt der Streaming-Dienst nur in wenigen Ländern die Preise an.

Netflix erhöht in verschiedenen Ländern erneut die Preise

Netflix hat bekannt gegeben, dass der Streaming-Dienst die Preise in den USA, Großbritannien und Frankreich erhöht. In den USA bleibt die werbefinanzierte Tarifstufe bei 6,99 Dollar, der Standard-Tarif bleibt mit 15,49 Dollar ebenso unverändert. Der Basic-Tarif wird von 9,99 Dollar auf 11,99 Dollar und der Premium-Tarif von 19,99 Dollar auf 22,99 Dollar erhöht.

Für Großbritannien und Frankreich betragen die Preise für Standard mit Werbung, Basic, Standard und Premium 4,99 Pfund, 7,99 Pfund, 10,99 Pfund und 17,99 Pfund bzw. 5,99 Euro, 10,99 Euro, 13,49 Euro und 19,99 Euro. Genau wie in den USA wurden der Basis-Tarif und der Premium-Tarif erhöht, während Standard-Abo mit Werbung und der Basis-Tarif unverändert blieben.

Aktuelle Preise in Deutschland

Blicken wir der Vollständigkeit auf die deutschen Netflix-Preise. Hierzulande werden aktuell 4,99 Euro (Standard-Abo mit Werbung), 7,99 Euro (Basis), 12,99 Euro (Standard) bzw. 17,99 Euro (Premium). Nachtigall, ich hör dir trapsen.

Standard-Abo mit Werbung : 4,99 Euro pro Monat

: 4,99 Euro pro Monat Basis-Abo : 7,99 Euro pro Monat

: 7,99 Euro pro Monat Standard-Abo : 12,99 Euro pro Monat

: 12,99 Euro pro Monat Premium-Abo: 17,99 Euro pro Monat

Auch wenn es in Deutschland aktuell keine Preiserhöhung gibt, gibt es eine Veränderung für deutsche Kunden. Diese tritt ab kommender Woche in Kraft. Netflix wird das Basis-Abo in Deutschland einstampfen. Solltet ihr den Basis-Tarif gebucht haben, so könnt ihr diesen weiter verwenden, bis ihr in einen anderen Tarif wechselt. Das Unternehmen schreibt