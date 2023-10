Das neue FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set ist da. Es kombiniert leistungsstarke Powerline-Technologie mit Wi-Fi 6 und erweitert ganz leicht die Reichweite eures Heimnetzes.

AVM FRITZ!Powerline 1240 AX ab sofort erhältlich

Im August dieses Jahres hatte AVM zur IFA einen Schwung an Produktneuheiten angekündigt. Unter anderem gab das Unternehmen auch einen Ausblick auf FRITZ!Powerline 1240 AX. Dieses Produkt ist ab sofort erhältlich,

Wenn die Wände zu dick sind, die Entfernung im Haus zu groß ist, aber doch im entlegenen Zimmer gesurft und gestreamt werden soll, dann kommt der neue FRITZ!Powerline 1240 AX ins Spiel. Er ist perfekt auf das Mesh der FRITZ!Box abgestimmt und bringt die Daten über die Stromleitung mit bis zu 1.200 MBit/s und über Wi-Fi 6 auf 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s ans Ziel. FRITZ!Powerline 1240 AX ist dank FRITZ!OS und WLAN Mesh einfach per Tastendruck ins Heimnetz integriert und spannt zusammen mit anderen FRITZ!-Produkten ein nahtloses WLAN auf.

Über die Powerline-Technologie gemäß HomePlug-AV2-Standard und Wi-Fi 6 auf 2,4 GHz gelangt das Heimnetz auch in Räume, in denen Anwender vorher keinen drahtlosen Zugang hatten. So können sich Nutzer spielend leicht das Gaming-Zimmer im Keller einrichten oder entspannt im Gartenhaus Videos streamen und kommen in den vollen Genuss des digitalen Heimnetzes von FRITZ!. FRITZ!Powerline 1240 AX ist als Set zusammen mit FRITZ!Powerline 1210 ab sofort im Handel für 169 Euro (UVP) erhältlich.

Highlights des FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Sets

Powerline mit Gigabit-LAN und Wi-Fi 6

Insgesamt 4 LAN-Ports im Set (2x bei FRITZ!Powerline 1210 und 2x bei 1240 AX)

WLAN Mesh, 2×2, auf 2,4 GHz, mit bis zu 600 MBit/s

Maximale WLAN-Sicherheit mit WPA3, einfache Einrichtung dank WPS-Verfahren

Schlanker Adapter integriert netzwerkfähige Geräte schnell und einfach über das Stromnetz in das Heimnetzwerk

Nach Standard HomePlug AV2 kompatibel zu IEEE P1901 und allen gängigen Powerline-Geräten

Die Leistungsaufnahme im häufig vorliegenden Ruhezustand liegt bei 4,5 Watt (1240 AX) bzw. 2,4 Watt (1210). Unter Last erhöht sich der Leistungsbedarf nur um etwa 3 Watt insgesamt

Automatische FRITZ!OS-Updates für neue Features und mehr Sicherheit

FRITZ!Powerline 1240 AX ist im Set mit FRITZ!Powerline 1210 ab sofort erhältlich (UVP 169 Euro)