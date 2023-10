In wenigen Stunden ist es endlich soweit. Apple lädt zum „Scary fast“-Event. Die Keynote startet am 31. Oktober 2023 um 01:00 Uhr. Auf der Apple-Webseite hat Apple einen Countdown platziert, in ausgewählten Städten veranstaltet der Hersteller Influencer-Partys und bei uns auf Macerkopf.de werdet ihr im Laufe der Nacht alle Infos zu den Produktneuvorstellungen erhalten.

Countdown auf Apple Webseite

Für gewöhnlich zeigt Apple auf seiner Webseite keinen Countdown für eine bevorstehende Keynote. In diesem Fall ist es auf den ersten Blick auch so, dass Apple keinen Countdown zeigt. Allerdings hat Apple auf seiner Webseite ein kleines „Easter Egg“ versteckt. Wenn ihr auf der Apple Startseite mit dem Mauszeiger über das Apple Logo, welches die Keynote ankündigte, fahrt, ändert sich das Apple Logo in einen Countdown.

Influencer-Partys in ausgewählten Städten

So langsam aber sicher kristallisiert sich heraus, dass Apple in ausgewählten Städten sogenannte Influencer-Partys veranstaltet. Wenn man sich ein wenig in den sozialen Medien umschaut, so zeigt sich, dass Apple zumindest in New York ein Event für ausgewählte Medienvertreter, Influencer und YouTuber veranstaltet. In Cupertino selbst scheint es dieses Mal kein Vor-Ort zu geben.

Nach dem Event wird den Gästen sicherlich die Möglichkeit gegeben, die neuen Produkte auszuprobieren. In diesem Zusammenhang dürfte Apple auch erste Testgeräte für Reviews verteilen.

Wir erwarten, dass Apple im Rahmen des „Unheimlich schnell“-Events einen neuen 24 Zoll iMac mit M3, ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit M3 Pro und M3 Max sowie neues Mac-Zubehör ankündigen wird. Inwiefern auch ein neues iPad mini vorgestellt wird, bleibt abzuwarten.

Berichterstattung auf Macerkopf.de

Natürlich sind wir auch „mitten in der Nacht“ für euch da. Kurzum: Wir werden die Keynote live verfolgen und euch parallel über alle Neuheiten über unsere Webseite informieren. Im Laufe des Dienstags werden wir dann noch einmal ausführlicher auf die Neuheiten eingehen.