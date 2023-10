Wie Economic Daily News berichtet, werden die iPhone 16 Pro Modelle, die im Herbst 2024 auf den Markt kommen, eine umfassender Überarbeitung des Kamerasystems erhalten. Demnach plant Apple den Einsatz fortschrittlicherer, aus Glas geformter Linsen. Dies wiederum könnte unter anderem zu einem dünneren und leichteren Design, kürzeren Linsen und einem verbesserten optischen Zoom führen.

iPhone 16 Pro: umfassendes Upgrade des Teleobjektivs geplant

Jahr für Jahr spendiert Apple seinen iPhone-Modellen ein Upgrade des Kamerasystems. In diesem Jahr hat insbesondere das iPhone 15 Pro Max mit seinem 5x optischen Zoom einen großen Sprung nach vorne gemacht (hier unser Test). Auch für das kommende Jahr hat Apple wieder Verbesserungen des Kamerasystems in Planung.

Das fortschlichere Glas soll aufgrund des schwierigen Produktionsprozesses und der begrenzten Produktionskapazität zunächst auf das Teleobjektiv beschränkt sein. Apple-Vertreter haben angeblich kürzlich den Formglaslieferanten Hoya besucht. Auf der Website des Zulieferers heißt es, dass das Unternehmen in der Lage sei, eine große Anzahl „hochpräziser asphärischer geformter Glaslinsen“ herzustellen. Allerdings soll nicht nur Hoya den Zuschlag erhalten, auch Apples aktuelles Lieferant für Objektive – Lagan Precision – soll zum Zuge kommen.

Bereits im Sommer dieses Jahres wurde in der Gerüchteküche kolportiert, dass Apple bei seinen iPhone 16 Pro Modellen ein „Super“-Teleobjektiv einführen wird. Was sich genau hinter dieser Bezeichnung verbirgt, ist allerdings unbekannt. Beim iPhone 15 Pro Max setzt Apple bei seinem 5-fach Tetraprismenobjektiv auf eine Brennweite von 120mm. Gut möglich, dass im kommenden Jahr eine verbesserter optischer Zoom zum Einsatz kommt. So könnte das iPhone 16 Pro beispielsweise den 5-fach Zoom des iPhone 15 Pro Max übernehmen, während beim iPhone 16 Pro Max ein stärkerer Zoom zum Einsatz kommt.