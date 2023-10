Vor knapp zwei Wochen führte WhatsApp die Passkey-Unterstützung auf Android-Endgeräten ein. Auch iPhone-Nutzer sollen zukünftig die Möglichkeit erhalten sich bei WhatsApp per Passkey anzumelden.

WhatsApp plant, die Passkey-Unterstützung für die iPhone-App einzuführen. So geht es aus dem Programmcode neuesten WhatsApp-Beta unter iOS hervor.

Die Passkey-Unterstützung wird es auch iPhone-Nutzern ermöglichen, sich mit Face ID, Touch ID oder dem Passcode des Geräts bei WhatsApp anzumelden. Passkeys werden im iCloud-Schlüsselbund gespeichert. Um Passkeys auf dem iPhone verwenden zu können, muss das Gerät auf iOS 16 oder höher aktualisiert werden.

The latest WhatsApp beta is working on adding Passkey support for iOS! pic.twitter.com/5CAVPXQEap

— Aaron (@aaronp613) October 30, 2023