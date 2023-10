Die neuen MacBook Pro mit M3-Chips sind da – zumindest fast. Apple hat in der vergangenen Nacht das neue MacBook Pro vorgestellt. Dabei setzt der Hersteller je nach Modell auf den M3, M3 Pro und M3 Max als Taktgeber. Die neuen Modelle können bereits über den Apple Online Store vorbestellt werden. Erste Hands-On-Videos zeigen unter anderem die neue Farboption Space Schwarz.

MacBook Pro M3: erste Hands-On-Videos sind da

Apple hatte in der vergangenen Nacht zum Special Event geladen und ausgewählten Medienvertretern, Influencern und YouTubern die Möglichkeit eingeräumt, sich die Geräte aus der Nähe anzugucken. Eins dieser „Influencer-Events“ fand beispielsweise in New York statt.

Apple nietete die neuen MacBook Pro in unterschiedlichen Konfigurationen an. Während ihr das 14 Zoll Modell mit M3 Chip in Space Grau und Silber bestellen könnt, setzt der Hersteller beim 14 Zoll und 16 Zoll Modell mit M3 Pro und M3 Max auf die Farben Space Schwarz und Silber. Da ist es wenig verwunderlich, dass Apple insbesondere die neue Farboption Space Schwarz zur Schau gestellt hat. Apple spricht davon, dass durch ein neues, revolutionäres chemisches Verfahren ein Eloxal-Siegel entsteht, das Fingerabdrücke auf dem Finish deutlich reduziert.

Die neuen MacBook Pro können ab sofort über den Apple Online Store vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 07. November 2023. Gleichzeitig werden die neuen Modelle in den Apple Online Stores sowie bei autorisierten Händlern erhältlich sein.

Hands-On-Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

