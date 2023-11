Apple betreibt verschiedene YouTube-Kanäle und nutzt diese, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Vor Kurzem hat der Hersteller ein Video freigegeben, um euch NameDrop auf dem iPhone näher zu bringen. Darüberhinaus erklärt Apple in weiteren Videos, wie ihr ein Backup eures in iCloud anlegt und euer iPhone aus einem iCloud Backup wiederherstellt.

So verwendet ihr NameDrop auf eurem iPhone

NameDrop wurde auf dem iPhone mit iOS 17 eingeführt. Mit dem Update auf watchOS 10.1 landete diese Funktion auch auf der Apple Watch. Mit NameDrop könnt ihr eure Kontaktinformationen teilen. Haltet einfach euer iPhone in die Nähe des iPhones einer anderen Person, und ihr könnt beide auswählen, welche Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ihr teilen möchtet.

Weitere Informationen zu diesem Thema findet ihr im iOS 17 Benutzerhandbuch für das iPhone.

iPhone: Backup in iCloud erstellen / aus iCloud-Backup wiederherstellen

Darüberhinaus hat Apple zwei Videos zum Thema Backup in iCloud erstellen und iPhone / iPad aus iCloud-Backup wiederherstellen veröffentlicht. Auch diese haben wir euch hier im Artikel eingebunden.

