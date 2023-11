Am heutigen Samstag, den 04. November 2023, feiert Apple MixC Wenzhou – und somit ein neuer Apple Store in China – seine große Neueröffnung. Apple MixC Wenzhou ist der erste Store des Unternehmens in dieser dynamischen Stadt und der vierten in der chinesischen Provinz Zhejiang.

Grand Opening: Apple MixC Wenzhou

Apple nutzt den heutigen Samstag, um seinen neuesten Store in China „Apple MixC Wenzhou“ zu eröffnen. Pünktlich zum Verkaufsstart der neuen MacBook Pro und iMac mit der M3-Chip-Familie in der kommenden Woche begrüßt der Store seine ersten Kunden. Dabei spiegelt der neue Store Apples tiefes Engagement für zugängliches und nachhaltiges Design wider – einschließlich universeller Designelemente und pflanzlicher Materialien.

„Wir freuen uns, mit der Eröffnung des Apple MixC Wenzhou zu expandieren, um noch mehr Kunden zu erreichen, und wir sind stolz auf die tiefen, dauerhaften Verbindungen, die wir mit Gemeinden in China aufgebaut haben“, sagte Deirdre O’Brien, Apples Senior Vice President Retail. „Unsere Teammitglieder können es kaum erwarten, die lokale Community an unserem neuesten Standort willkommen zu heißen und noch mehr Kunden dabei zu helfen, die Magie von Apple zu entdecken, darunter die neue iPhone 15-Reihe und neue Mac-Modelle mit der M3-Chipfamilie.“

Neben der klassischen Hardware bietet Apple auch seine gewohnten Services in Apple MixC Wenzhou an. Unter der Leitung von Apple Creatives wird das kostenlose Today at Apple-Programm im Apple MixC Wenzhou täglich von grundlegenden Einführungssitzungen bis hin zu spannenden Jugendprogrammen und Workshops reichen, die sich mit Fotografie, Videografie und mehr befassen.

Mittlerweile blickt Apple auf 56 Stores im Großraum China. Tausende von Teammitgliedern betreuen und unterstützen Kunden in ihren lokalen Gemeinden und helfen ihnen dabei, die neuesten Apple-Produkte zu entdecken.