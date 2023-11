Mit dem iPhone 15 Pro und Pro Max verwendet Apple erstmals eine Titanlegierung in seinen Smartphones. Samsung könnte bald Apple folgen und beim Galaxy S24 Ultra ebenfalls auf Titan setzen. Das berichtet zumindest die koreanische Publikation The Elec, die sich auf Quellen aus der Zulieferkette beruft.

Titanrahmen für das Galaxy S24 Ultra

Apples Übergang zu einem Titanrahmen für das iPhone 15 Pro hat zu einer bemerkenswerten Gewichtsreduzierung im Vergleich zu seinen Vorgängern geführt. Das iPhone 15 Pro wiegt 187 Gramm und damit weniger als die 206 Gramm des iPhone 14 Pro. Ähnlich verhält es sich beim iPhone 15 Pro Max, das von 240 Gramm auf 221 Gramm abgespeckt wurde.

Dem Bericht zufolge ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Samsungs Verwendung von Titan für das S24 Ultra zu einer gleichwertigen Gewichtsreduzierung im Vergleich zum S23 Ultra führen wird, da Samsung derzeit leichtes Aluminium für seine Flaggschiff-Smartphones verwendet, während Apple zuvor schwereren, aber widerstandsfähigeren Edelstahl eingesetzt hat.

Den Quellen von The Elec zufolge hat Samsung seit etwa zwei Jahren über die Verwendung von Titangehäusen nachgedacht, wobei die Entscheidung zur Vermarktung erst vor kurzem gefallen ist. Titan ist zwar relativ widerstandsfähig und leicht, jedoch ist es bei der Verarbeitung schwieriger zu handhaben.

Samsung stellt sich daher laut den Quellen auf eine geringere Ausbeute ein, was den Preis der Rahmen in die Höhe treiben wird. Die Aluminiumrahmen in den Premium-Smartphones des Unternehmens kosten derzeit weniger als 20 Dollar, während Titan-Versionen dem Bericht zufolge bis zu 100 Dollar kosten könnten. Samsung soll sich „vorläufig“ das Ziel gesetzt haben, 15 Millionen Rahmeneinheiten herzustellen – die gleiche Anzahl an Galaxy S23 Ultra-Modellen, die in diesem Jahr ausgeliefert wurden. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Samsung die S24-Smartphones am 18. Januar 2024 offiziell enthüllen.