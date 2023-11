Anker SOLIX C1000 ist ab sofort über die Anker-Webseite und Amazon erhältlich. Dabei handelt es isch um eine kompakte Powerstation, die der Hersteller im Rahmen der IFA angekündigt hast. Bis zum 27. November gibt es für Schnellentschlossene satte 25 Prozent Rabatt, so dass nur 899 für die Powerstation fällig werden.

Anker SOLIX C1000

Seitdem Anker im Frühjahr dieses Jahres das erste SOLIX-Balkonkraftwerk auf den Märkt gebracht hat, hat der Hersteller die SOLIX-Produktfamilie deutlich ausgeweitet. Am heutigen Tag startet mit Anker SOLIX C1000 das jüngste Mitglied in den Handel.

Anker SOLIX C1000 ist 15 Prozent kleiner als vergleichbare Geräte am Markt und seine Struktur und sein stapelbares Design gewährleisten eine effiziente Wärmeableitung sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für den professionellen Einsatz. Die Powerstation speichert bis zu 1.056 Wattstunden an Energie und versorgt über den 2.400 Watt AC-Ausgang bis zu 99 Prozent aller Geräte via SurgePad mit Strom.

Einmal leer, ist die Anker SOLIX C1000 dank der HyperFlash-Technologie in nur 58 Minuten vollständig – an der Steckdose angeschlossen – aufgeladen. In Kombination mit Solarmodulen lädt sich die C1000 durch 600 Watt an Leistung in weniger als zwei Stunden mit kostenloser Sonnenenergie wieder auf. Und wem das noch nicht ausreicht, verdoppelt mit Hilfe des optional erhältlichen Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsakkus die Kapazität auf 2.112 Wattstunden.

Anker SOLIX C1000 ist ab sofort auf Amazon erhältlich. Auf der Amazon-Produktseite findet ihr einen 300 Euro Coupon, so dass ihr statt 1199 Euro vorübergehend nur 899 Euro bezahlen müsst. Der Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsakku ist voraussichtlich ab Dezember erhältlich und wird 799 Euro kosten.