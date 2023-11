Elon Musk hat Grok, einen neuen KI-Chatbot vorgestellt, der sich durch eine einzigartige Persönlichkeit und Tabulosigkeit von bestehenden Systemen abheben soll. Angelehnt an den klassischen Science-Fiction-Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“, verspricht Grok, Nutzerfragen mit Witz und Schlagfertigkeit zu beantworten.

Das aus Musks gegründeter KI-Firma xAI hervorgegangene Grok soll eine Lücke in der aktuellen KI-Landschaft füllen. Im Blog der Macher erfahren wir unter anderem, dass der Chatbot nicht nur Fragen beantworten, sondern auch proaktiv Folgefragen stellen kann, um die Interaktion zu vertiefen. Dabei beantwortet Musks neue KI auch heikle Fragen, die andere KI-Systeme vermeiden.

Grok befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, zeichnet sich aber schon jetzt durch seinen Zugang zu Echtzeitdaten aus dem sozialen Netzwerk X aus.

Announcing Grok!

Grok is an AI modeled after the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, so intended to answer almost anything and, far harder, even suggest what questions to ask!

Grok is designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak, so please don’t use…

— xAI (@xai) November 5, 2023