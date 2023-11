Grillfans aufgepasst. MEATER hat die neue Generation seines smartes Fleischthermometers „MEATER 2 Plus“ offiziell angekündigt und dabei sinnvolle Verbesserungen zur ersten Generation (hier unser Test zu MEATER Plus) vorgenommen. Unter anderem setzt der Hersteller dabei auf einen komplett überarbeiteten Vollmetall-Fühler, Smart Temp Multisensoren, eine Schnell-Lademöglihckeit sowie eine höhere maximale Temperatur – sowohl für die Messung der Kerntemperatur als auch für den Garraum.

MEATER 2 Plus ist da

Wenn man sich mit drahtlosen, smarten Fleischthermometern beschäftigt, so stolpert man zwangsläufig über die Produkte von MEATER. Nun hat der Hersteller den MEATER 2 Plus auf den Markt gebracht und dabei kleinere Schwachstellen der ersten Genration beseitigt.

Zunächst einmal setzt der Hersteller dabei auf einen neuen Vollmetall-Temperaturfühler, der deutlich hitzebeständiger ist. Konnte die erste Generation von MEATER Plus „nur“ mit Umgebungstemperaturen von bis zu 275 Grad Celsius umgebenen, kann MEATER 2 Plus bei Umgebungstemperaturen von bis zu 500 Grad Celsius verwendet werden. Dies eröffnet euch noch mehr Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel beim Anbraten. Bei der Messung der Kerntemperatur ging es von 100 auf 105 Grad Celsius.

Aufgrund der Tatsache, dass der Temperaturfühler wasserdicht ist, könnt ihr diesen auch in der Fritteuse oder im Suppentopf verwenden. Zum Reinigen ist er auch für die Spülmaschine geeignet. Das neue Design ist 30 Prozent dünner als der bisherige Temperaturfühler. Er hinterlässt dadurch ein kleines Loch und ist gleichzeitig für mehr Fleisch-Cuts geeignet.

MEATER setzt beim MEATER 2 Plus auf eine neue Smart Temp Multisensor-Technologie, die die Temperatur an 5 unterschiedlichen Stellen im Thermometer setzt. So können genauere Messergebnisse erzeugt werden. Die Temepraturmessung erfolgt mit einer Zehntelgrad-Anzeige mit garantierter 0,3 Grad Celsius Genauigkeit. Bluetooth 5 Coded PHY (Long Range) sorgt für eine größere Reichweite und dank Schnelladefunktion ist MEATER 2 Plus innerhalb von nur 15 Minuten für einen Garvorgang von bis zu 12 Stunden einsatzklar (sollte er mal nicht aufgeladen sein). Eine AAA-Batterie (befindet sich in der Ladestation) hält bis zu 2 Jahre.

Wir werden uns MEATER 2 Plus inklusive dem neuen MEATER Master Class Rezeptguide in den kommenden Wochen näher angucken und ausführlich testen.

MEATER 2 Plus ist ab sofort zum Preis von 129 Euro über den MEATER Online Store erhältlich.