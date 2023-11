Nanoleaf hat vor Kurzem – und damit pünktlich zur Vor-Weihnachtszeit – eine smarte Lichterkette angekündigt. Diese lässt sich idealerweise als Weihnachtsbaum-Lichterkette nutzen. Das restliche Jahr muss die Lichterkette allerdings nicht irgendwo im Keller oder dem Dachboden verschwinden, es gibt unzählige Möglichkeiten, wie ihr das ganze Jahr über mit „Nanoleaf Smart Holiday String Lights“ Licht in die eigenen vier Wände bringen könnt. Da die Nanoleaf Lichterkette nicht nur für den Innen-, sondern auch für den Außenbereich geeignet ist, könnt ihr diese auch rund ums Haus verwenden. Wir haben die Nanoleaf Lichterkette getestet und sagen euch, wie sich diese schlägt.

Test: Nanoleaf Lichterkette

Auch wenn uns noch ein paar Wochen von Weihnachten trennen, haben wir uns bereits in Weihnachtsstimmung versetzt und die Nanoleaf Lichterkette getestet. Zunächst einmal sei gesagt, dass die „Nanoleaf Smart Holiday String Lights“ aus zwei 10 Meter langen Lichtsträngen besteht, die 250 adressierbare LEDs (je 125) umfassen. Die jeweiligen LEDs haben einen Abstand von 8cm. Mehr als 16 Millionen Farben und Weißtöne mit einer Farbtemperatur von 2700 bis 6500 K können dargestellt werden.

Aber immer der Reihe nach. Im Lieferumfang befindet sich neben der eigentlichen Lichterkette, die Steuereinheit sowie der übliche Papierkram. Die Kabellänge von der Stromversorgung zur Steuereinheit beträgt 1m, die Kabellänge zur ersten LED beträgt 2,4m. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, die Lichterkette besonders flexibel einzusetzen und zu positionieren. Die Steckdose muss somit nicht in unmittelbarer Nähe sein. Insbesondere wenn wir an einen Weihnachtsbaum denken, kann man die Lichterkette ziemlich flexibel einsetzen. Aber auch an einem Treppengeländer oder im Wintergarten an der Decke bietet die verhältnismäßig lange Zuleitung zur ersten LED viele Optionen.

Die Lichterkette kann über die integrierte Steuereinheit und die Nanoleaf-App gesteuert werden. Zudem ist diese mit Apple Home (HomeKit), Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und Matter kompatibel. Dabei funktioniert die Nanoleaf Lichterketten über Wi-Fi, Bluetooth oder Matter via Wi-Fi. Die Lichterkette erfordert einen Matter-kompatiblen Smart Home-Hub, einen Thread-Border-Router und iOS/tvOS 16.5+ oder Android OS 8.1+, um eine Verbindung zu einem Smart Home-Ökosystem herzustellen.

Wir haben das Ganze in Kombination mit Apple Home (HomeKit) ausprobieret und getestet. Den Einstieg haben wir über die Nanoleaf-App gemeistert. Diese war bei uns schon im Einsatz, da wir die Nanoleaf Shapes Hexagon nutzen (hier unser Test). An verschiedenen Stellen in der App habt ihr die Möglichkeit ein neues Gerät zu installieren. Unter anderem über das „Mehr…“-Menü -> Meine Geräte -> „+“. Die Nanoleaf Lichterkette findet ihr dann unter Essential. Nennt sich dort „Holiday String Lights“. Bevor ihr auf „Scan starten“ drückt, müsst ihr die Lichterkette mit dem Stromnetz verbinden. Anschließend werdet ihr in wenigen Schritten durch die Installation geführt. Unter anderem müsst ihr dabei einen Code abscannen, der sich auf der Kurzbedienungsanleitung und der Steuereinheit befindet. Einen kurzen Augenblick später, steht die Lichterkette über die Nanoleaf-App zur Verfügung.

Um diese in Apple HomeKit zu integrieren, ruft ihr die Apple Home App auf, klickt auf Gerät hinzufügen und scannt erneut den Code an. Auch hier werdet ihr wieder mit wenigen Schritten durch die Installation geführt. Die Installation ist alles andere als ein Hexenwerk und innerhalb von 3 Minuten erledigt.

Nun stehen euch „alle“ Möglichkeiten zur Steuerung der smarten Lichterkette zur Verfügung. Auf der einen Seite sind dies die klassischen HomeKit-Funktionen. Ihr könnt die Lichterkette über die Apple Home-App steuern, Siri nutzen oder in Szenen, Regeln und Automationen einbinden. Darüberhinaus bietet euch die Nanoleaf-App eine Vielzahl an Möglichkeiten an. So können ihr Farbverläufe und Beleuchtungsszenen ganz nach Wunsch einstellen und über die Nanoleaf App personalisierte Effekte und Animationen gestalten. Alternativ sorgen die neun voreingestellten Beleuchtungsszenen für die perfekte Festtagsstimmung – vom gemütlichen „Crackling Fireplace“ bis zu „Holiday Magic“.

Dank der integrierten Musikvisualisierung lassen sich daneben dynamische Lichteffekte mit der Weihnachtsplaylist synchronisieren. Ob Michael Bublé oder Jingle Bells, das Rhythm Feature erweckt die Festtagsmusik über die Lichterketten zum Leben. Um diese Funktion zu ermöglichen, ist in der Steuereinheit ein kleines Mikrofon integriert.

Fazit

Zunächst einmal hat Nanoleaf zur passenden Jahreszeit das passende Produkt vorgestellt. Wenn nicht jetzt, wann dann. Die smarte Lichterkette eignet sich in unseren Augen idealerweise dazu, um zur dunklen Jahreszeit Licht ins und rund ums Haus zu bringen. Die Installation sowohl auf der Hardware- als auch Softwareseite waren kinderleicht und innerhalb weniger Minuten erledigt. Besonders gut hat uns die verhältnismäßig lange Zuleitung bis zur ersten LED gefallen. So lässt sich die Lichterkette sehr flexibel positionieren.

Das einzige Problem, welches wir in Kombination mit der Nanoleaf Lichterkette festgestellt haben, waren anfängliche Verbindungsprobleme zur Lichterkette. So verlor die Nanoleaf-App sporadisch die Verbindung zur Lichterkette. Diese Problem konnte mittlerweile allerdings gelöst werden. Kurz den Netzstecker ziehen und anschließend wieder einstecken. Nun wurde uns über die Nanoleaf-App das Firmware-Update 1.1.1 für die Lichterkette angezeigt, welches wir auch direkt installiert haben. Seitdem sind die Verbindungsprobleme komplett verschwunden.

Über Apple HomeKit und die Nanoleaf-App stehen euch zahlreiche Optionen zur Verfügung, wie ihr die Lichterkette „bespielen“ könnt. Darüberhinaus ist die Lichterkette mit Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und Matter kompatibel. Alles in allem hinterlässt die Nanoleaf Lichterkette einen überzeugenden und erhellenden Eindruck auf uns.

Preis & Verfügbarkeit

Nanoleaf ruft für die Smart Holiday String Lights 119,99 Euro auf (hier im Nanoleaf Online Store). Dies empfinden wir aufgrund der gebotenen Qualität und der vielfältigen Möglichkeiten als einen absolut fairen Preis. Frühbesteller erhalten dieser Tage bereits ihr Exemplar ausgeliefert. Kunden, die jetzt auf den „Bestellen“-Button drücken, erhalten ihre Bestellung Ende November und somit noch früh genug für die vorweihnachtliche Zeit.

