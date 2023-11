Apple hat das Firmware-Update 10M5164 für Apple Pencil (USB-C) veröffentlicht. Damit hat Apple ein erstes Update für den Zeichenstift veröffentlicht, der erst kürzlich auf den Markt kam.

Im Laufe des Oktobers hat Apple den neuen Apple Pencil (USB-C) vorgestellt und Anfang November auf den Markt gebracht (hier im Apple Online Store). Nun steht das erste Firmware Update (10M5164) bereit. Mangels „Beipackzettel“ lässt sich nicht sagen, welche Veränderungen bzw. Verbesserungen Apple vorgenommen. Wir gehen allerdings von Optimierungen unter der Haube aus.

Apple Pencil (USB-C) ähnelt optisch dem Apple Pencil 2, ist allerdings ein Stück kürzer. Zudem verfügt er über einen USB-C zum Laden und Koppeln. Drahtlos kann er allerdings nicht aufgeladen werden. Zudem verfügt er nicht über eine Druckerkennung. Dafür ist er mit seinen 95 Euro günstiger als Apple Pencil (1. Generation) und Apple Pencil (2. Generation). Intern wird der Apple Pencil (USB-C) als Generation 3 bezeichnet.

The first update for the USB-C Apple Pencil is out!

Interestingly, it’s labeled as „Apple Pencil Gen 3“

Version: 35347.35347.16

Build: 10M5164

— Aaron (@aaronp613) November 14, 2023