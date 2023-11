EcoFlow hat soeben seinen Black Friday Sale gestartet und den Rotstift angesetzt. Ihr spart bis zu 1100 Euro auf Powerstationen, Balkonkraftwerke, Solarpanele, Zubehör und mehr. Für jeden Geschmack sollte das passende Produkt dabei sein.

Black Friday Sale bei EcoFlow

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Shopping-Event des Jahres zu. Der sogenannten Black Friday findet am 24. November statt. Allerdings nutzen verschiedene Unternehmen die Vorwoche bereits, um ihre Rabatt-Aktionen zu starten, so auch EcoFlow.

Beim diesjährigen Black Friday Sale von EcoFlow stehen unter anderem Delta- und River-Powerstationen sowie Solaranele als „Die Deals des Jahres“ im Mittelpunkt. In der Tat können sich die Angebote sehen lassen, da ihr bis zu 1100 Euro sparen könnt. Solltet ihr in der jüngeren Vergangenheit bereits über die Anschaffung entsprechender Produkte nachgedacht haben und habt ihr nur noch auf den passenden Moment gewartet, so ist dieser nun definitiv gekommen. Günstiger wird es nicht mehr.

In den letzen Monaten haben wir verschiedene EcoFlow-Produkte testet (u.a. das Balkonkraftwerk EcoFlow PowerStream, die PowerStation Delta 2 Max sowie das tragbare 400W Solarpanel). Wir waren bei allen Produkten vom Preis-Leistungsverhältnis begeistert. Nun dreht der Hersteller noch einmal an der Preisschraube, so dass die Produkte noch einmal attraktiver werden.

Highlights

Falls ihr bis dato noch nichts von EcoFlow gehört haben solltet. EcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet.

-> Hier geht es zur EcoFlow Black Week Aktion