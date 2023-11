Waipu.tv hat am heutigen Tag seine diesjährige Cyberweek-Aktion gestartet und bietet seinen Nutzern 50 Prozent Rabatt an. Die 50 Prozent Rabatt gelten nicht nur für die einzeln waipu.tv Tarife sondern auch auf die verschiedenen Bundles mit Netflix.

Netflix + Waipu.tv ab 8 Euro pro Monat

Waipu.tv hat das beste Angebot des Jahres mit einer 50 Prozent Rabatt-Aktion zur Cyberweek gestartet: Neu- und Bestandskunden erhalten auf Comfort / Perfect Plus / Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick sowie auf die Bundle-Angebote Perfect Plus mit Netflix Standard / Standard mit Werbung / Premium ganze 12 Monate lang 50 Prozent Rabatt. Der Rabatt gilt auch für den Stick als Option für Bestandskunden.

Alle Deal-Preise in der Übersicht

Comfort

Nur 3,75 € statt 7,49 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 3,74 € sparen >> fast 45€ in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus

Nur 6,50 € statt 12,99 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 6,49 € sparen >> fast 80€ in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit waipu.tv 4K Stick

Nur 8,00 € statt 15,99 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 7,99 € sparen >> fast 100 € in 12 Monaten sparen

Neu: Perfect-Plus mit Netflix Standard mit Werbung

Nur 8,00 € statt 15,99 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 7,99 € sparen sparen >> fast 100 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Standard

Nur 12,25 € statt 24,49 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 12,24 € sparen sparen >> fast 150 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Premium

Nur 14,75 € statt 29,49 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 14,74 € sparen sparen >> fast 180 € in 12 Monaten sparen

Der Rabatt in Höhe von 50 Prozent gilt für 12 Monate. Sofern ihr nicht nach Ablauf der 12 Monate kündigt, verlängert sich der Tarif um einen weiteren Monat. Die Waipu.tv Cyberdeals können ab sofort und nur für wenige Tage bis zum 27.11.2023 (23:59 Uhr) gebucht werden.

-> Jetzt 50 Prozent auf Waipu.tv und Netflix sichern