Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives bei Apple, wurde von der TIME als eine der einflussreichsten Klimaschützer des Jahres 2023 geehrt. Sie wird neben anderen namhaften Persönlichkeiten auf der TIME100-Klimaliste geführt, was ihre und Apples bedeutenden Beiträge zu Umweltinitiativen hervorhebt.

Lisa Jacksons und Apples Beiträge zum Umweltschutz

Jacksons Weg in die Führungsrolle im Umweltbereich begann bereits vor ihrer Zeit bei Apple. Zuvor war sie an der Seite von Präsident Barack Obama als Administratorin der US-Umweltschutzbehörde (EPA) tätig. Als sie im Jahr 2013 zu Apple kam, wurde Jackson dazu ernannt, die Umweltstrategien des Unternehmens zu beaufsichtigen. Ihre Beförderung zu Apples Umwelt-Chefin im Jahr 2015 war ein bedeutender Schritt in ihrer Karriere, der ihre Rolle in Apples Umweltbemühungen weiter stärkte.

In ihrem Interview mit TIME sprach Jackson über das ehrgeizige Ziel von Apple, bis zum Jahr 2030 alle Produkte des Unternehmens CO₂-neutral zu gestalten. Sie betonte die Wichtigkeit dieses Ziels und forderte andere Unternehmen auf, diesem Beispiel zu folgen und sich dabei auf die Reduzierung der Emissionen aus Strom, Materialien und Transport zu konzentrieren. Mit Blick auf die Herausforderungen im Bereich der verkehrsbedingten Emissionen verwies Jackson auf die Entwicklung vielversprechender Technologien, die Lösungen bieten könnten. Im September kündigte Apple an, mehr Produkte auf dem Seeweg statt auf dem Luftweg zu versenden, was die Emissionen um bis zu 95 % reduzieren soll.

Des Weiteren lobte Jackson den Climate Corporate Data Accountability Act, ein neues Gesetz in Kalifornien, das eine detaillierte Berichterstattung über CO₂-Emissionen durch Unternehmen vorschreibt. Sie zeigte sich optimistisch, dass auch andere Staaten und Nationen ähnliche Standards einführen könnten.

Die TIME100 Climate 2023-Liste enthält neben Jackson weitere Persönlichkeiten wie Melinda Gates, Mafalda Duarte vom Green Climate Fund, Nemonte Nenquimo von Amazon Frontlines und Marina Silva, Brasiliens Umweltministerin. Diese Persönlichkeiten repräsentieren ein breites Spektrum an Hintergründen sowie Fachwissen und tragen gemeinsam zum globalen Kampf gegen den Klimawandel bei.

