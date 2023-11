Apple bereitet sich darauf vor, seine eigenen Mobilfunkmodems in MacBook-Modelle einzubauen, was voraussichtlich bis 2028 geschehen wird. Diese Entwicklung, über die Mark Gurman von Bloomberg berichtet hat, ist ein wichtiger Schritt in Apples langfristiger Strategie, die Abhängigkeit von externen Lieferanten wie Qualcomm zu verringern.

Übergang zu hauseigener Modem-Technologie

Apples Weg zur Integration seiner eigenen Modem-Technologie begann etwa im Jahr 2018. Das Unternehmen beabsichtigt, von den derzeit in den iPhones verwendeten Modems von Qualcomm loszukommen. Trotz einiger Verzögerungen soll das eigene Modem bis 2026 fertiggestellt sein. Gurmans aktueller „Power On“ Newsletter verrät, dass Apples umfassenderer Plan die Integration dieses Modems in sein System-on-a-Chip (SoC) vorsieht. Dabei soll nicht nur das iPhone von der hauseigenen 5G-Technologie profitieren. Die Umsetzung würde auch zukünftigen MacBooks ermöglichen, eine integrierte Mobilfunkverbindung zu bieten.

Die Ambitionen beschränken sich nicht nur auf MacBooks und iPhones. Apple plant, diese Technologie auf andere Geräte wie die Apple Watch und das iPad auszuweiten, auch wenn dies noch zwei oder drei Jahre nach der Einführung des Modems in MacBooks und iPhones dauern könnte.

In der Vergangenheit hat Apple bereits des Öfteren erwogen, seine MacBooks mit Mobilfunklösungen auszustatten. Insbesondere ein MacBook Air mit 3G-Konnektivität wurde in Erwägung gezogen, aber vom ehemaligen CEO Steve Jobs im Jahr 2008 aufgrund von Platzproblemen im Gerät auf Eis gelegt. Der neue integrierte SoC-Ansatz könnte solche Beschränkungen überwinden.

Neben dem Modem-Projekt arbeitet Apple auch an anderen internen Technologien. Dazu gehören Kamerasensoren, Batterien, ein kombinierter Wi-Fi- und Bluetooth-Chip (als Ersatz für Broadcom-Komponenten), Micro-LED-Displays und ein nicht-invasives Glukose-Überwachungssystem. Die Umstellung soll nicht nur die Fähigkeiten der Geräte verbessern, sondern versetzt Apple auch in die Lage, sich auf dem Technologiemarkt unabhängiger zu positionieren.

