Drillisch ist mit seinen Mobilfunkmarken am heutigen Tag in die „Drillisch Black Week“ gestartet. Neben SIM.de, Handyvertrag.de und winSIM stehen in erster Linie cyberSIM und BlackSIM mit Top-Angeboten im Mittelpunkt.

Drillisch Black Week: cyberSIM und BlackSIM mit Top-Angeboten

Am heutigen Tag ist Drillisch mit seinen Mobilfunkmarken in die Black Week gestartet. Alle Tarife enthalten neben dem mobilen Datenvolumen (bis zu 50MBit/s) eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat sowie EU-Roaming. Das Ganze wird im Mobilfunknetze von Telefónica Deutschland (o2) realisiert. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monate, so fällt ein Bereitstellungspreis von 9,99 Euro an, bei einer 1-monatigen Laufzeit sind es einmalig 19,99 Euro.

Im Fokus stehen die Marken cyberSIM und BlackSIM. Die Angebote von cyberSIM und BLACKSIM sind besonders attraktiv und decken die meisten Bedürfnisse an.

BlackSIM

cyberSIM

Drillisch hat sich nicht detailliert darüber ausgelassen, wie lange die Angebote gültig sind. Vom Anbieter heißt es lediglich „nur für kurze Zeit“. Bei ernsthaftem Interesse können wir euch nur empfehlen, euch nicht zu viel Zeit zu lassen.

