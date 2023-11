Ein paar Wochen trennen uns noch vom Weihnachtsfest. Mit dem Start von „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ läutet Apple TV+ am heutigen Tag die Vorweihnachtszeit offiziell an. Darüberhinaus ist „The Velveteen Rabbit“ auf Apples Video-Streaming-Plattform gestartet. Zudem läuft der Apple Original Film „Napoleon“ heute in den Kinos an.

„Hannah Waddingham: Home for Christmas“

Ehrlicherweise sind wir noch nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung. Dies wird sich sicherlich in den kommenden Wochen noch ändern. Um euch einzustimmen hat Apple Video-Streaming-Dienst heute “Hannah Waddingham: Home for Christmas“ als Weihnachts-Special ins Rennen geschickt.

Das einstündige Special wurde live im Coliseum in London, einem der ältesten und schönsten Theater Londons, aufgezeichnet und wird die Saison mit Emmy-Preisträgerin Hannah Waddingham mit musikalischen Darbietungen beliebter Weihnachtsklassiker einläuten.

Neben Waddingham werden Sam Ryder, Luke Evans, Leslie Odom Jr., Phil Dunster und weitere besondere Gäste auf der Bühne stehen. Weitere Künstler sind die English National Opera, der London Gay Men’s Chorus, The Fabulous Lounge Swingers und eine 18-köpfige Band. Zudem erzählt Hannah von ihrer persönlichen Reise zu diesem magischen Moment mit Anekdoten und Erinnerungen an ihre eigenen Urlaubserlebnisse.

Parallel dazu steht ab sofort der begleitende Soundtrack auf allen Musik-Streaming-Plattformen bereit.

„The Velveteen Rabbit“

Weiter geht es mit „The Velveteen Rabbit“. Dabei handelt es sich um ein Feiertags-Special, welches auf dem beliebten, klassischen Kinderbuch von Margery Williams basiert und die Magie der bedingungslosen Liebe zelebriert. Als der 7-jährige William zu Weihnachten ein neues Lieblingsspielzeug bekommt, entdeckt er einen lebenslangen Freund und eröffnet ihm eine Welt voller Magie.

Das 40-minütige Special steht ab sofort auf Apple TV+ bereit.

„Napoleon“

Abschließend blicken wir noch auf Napoleon. Der Apple Original Film startet am heutigen Tag in ausgewählten Kinos. Auf Apple TV+ startet er zu einem späteren Zeitpunkt.

Unter der Regie von Ridley Scott und nach dem Drehbuch von David Scarpa spielt in „Napoleon“ Joaquin Phoenix den französischen Kaiser und Militärführer. Der Film soll einen originellen und persönlichen Blick auf Napoleons Ursprünge bieten. Er zeigt Napoleons schnellen, rücksichtslosen Aufstieg zum Kaiser, betrachtet durch das Prisma seiner süchtig machenden und oft unbeständigen Beziehung zu seiner Frau und wahren Liebe, Josephine, gespielt von Vanessa Kirby. Der Film fängt dabei Napoleons berühmte Schlachten, seinen unermüdlichen Ehrgeiz und seinen erstaunlichen strategischen Verstand als außergewöhnlichen Militärführer und Kriegsvisionär ein.

