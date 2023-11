Erst gestern haben wir euch über den Start von „Hannah Waddingham – Home for Christmas“ auf Apple TV+ hingewiesen. Nun haben wir noch einen kleinen Nachtrag. Niemand geringeres als Ted Lasso bzw. Serien-Star Jason Sudeikis wirbt für die Apple TV+ Weihnachtsshow.

Apple TV+: Ted Lasso bewirbt Weihnachtsshow mit Hannah Waddingham

Ted Lasso bzw. der Schauspieler Jason Sudeikis kehrt als Taxi-Fahrer zurück, um für das Weihnachtsspecial von Hannah Waddingham auf Apple TV+ zu werben.

Ted Lasso ist die bis dato vermutlich erfolgreichste Serie auf Apple TV+. Ted Lasso ist ein Trainer aus Kansas, der bisher nur College-Football unterrichtet hat. Allerdings erhält er eines Tages ein verlockendes Jobangebot in England. Dort soll er ein Profi-Fußballteam trainieren, obwohl er überhaupt Ahnung von dieser Sportart hat. Insgesamt drei Staffeln zu Ted Lasso wurden gedreht, die zahlreiche Emmy-Awards (u.a. beste Comedy-Serie) erhalten hat.

He’s back in England for another job. pic.twitter.com/7vvID98FhI — Apple TV (@AppleTV) November 22, 2023

In dem rund 1-minütigen Clip unternimmt Hannah Waddingham eine Taxifahrt in London und entdeckt, dass ihr Fahrer Jason Sudeikis ist. Gemeinsam singen sie ein Weihnachtslied.

Hannah Waddingham: Home for Christmas – The Journey

Wie eingangs erwähnt, steht seit kurzem „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ auf Apple TV+ bereit. Um die Werbetrommel für das Weihnachtsspecial zu rühren, hat Apple nun den Clip „The Journey“ veröffentlicht. Stars, Lieder und funkelnde Herzen – in „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ sind alle Zutaten für ein zauberhaftes Feiertags-Special vereint.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren