In der heutigen Zeit, wo Sicherheit im Straßenverkehr eine immer größere Rolle spielt, taucht der Ooono Verkehrswarner als ein interessantes Hilfsmittel auf. Der CO-DRIVER NO1 warnt mit Signaltönen und farbigen LEDs vor Stauenden, liegengebliebene Fahrzeuge und andere Verkehrshindernisse. Zudem ist eine Blitzer-Warnung integriert. Aktuell ist das Gerät bei Amazon im Rahmen der Black Friday Woche für 34,95 Euro (statt 49,95 Euro) erhältlich, was es für viele Autofahrer zugänglicher macht.

Ooono CO-DRIVER NO1 im Angebot

Der Ooono Verkehrswarner ist ein Bluetooth-basiertes Gerät, das darauf abzielt, Autofahrer über aktuelle Verkehrshindernisse zu informieren. Durch Signaltöne und farbige LEDs warnt es vor Stauenden, liegengebliebenen Fahrzeugen, Baustellen und anderen potenziellen Gefahren auf der Straße. Eine integrierte Blitzer-Warnung, die auf die Datenbank von Blitzer.de zugreift, gehört ebenfalls zu seinen Funktionen, sollte jedoch nur in Ländern genutzt werden, in denen solche Warnungen rechtlich zulässig sind.

Ein signifikantes Merkmal des Ooono ist seine Fähigkeit, die zugehörige iPhone-App im Hintergrund zu aktivieren, was die Handhabung während der Fahrt erleichtert. Nutzer können zudem über den Taster eigene Warnungen in das System einspeisen. Interessant ist auch, dass der Ooono der ersten Generation ohne zusätzliche Abo-Kosten auskommt, im Gegensatz zur zweiten Generation (CO-DRIVER NO2), die mit einem optionalen Abonnement und erweiterten Funktionen wie CarPlay Integration auf den Markt kommen soll. Die Entwickler haben jedoch bereits bestätigt, dass die erste Generation auch in Zukunft ohne Einschränkung genutzt werden kann.

Der Ooono CO-DRIVER NO1 kostet regulär 49,95 Euro und ist im Rahmen der Amazon Black Friday Angebote für 34,95 Euro erhältlich.

WARNUNG VOR TAUSENDEN BLITZERN und Gefahrenstellen in Europa, Dank der großen OOONO Community und...

AKTIVIERT SICH AUTOMATISCH, wenn Du Dein Handy bei Dir trägst und sich Dein Wagen in Bewegung...

