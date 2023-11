Im Mai dieses Jahres hat WhatsApp die Funktion „Chatsperre“ eingeführt. Nun wird das Ganze noch einmal mit einem Geheimcode verfeinert, um besonders sensible Unterhaltungen zu schützen.

WhatsApp: Geheimcode für Chatsperre startet

Im Laufe des heutigen Tages haben wir euch darauf hingewiesen, dass die Entwicklung von WhatsApp für iPad weiter voranschreitet. Eine andere Funktion hat es bereits aus der Beta-Phase in die finale Version geschafft. Die Rede ist vom Geheimcode für Chatsperre.

Mit der Chatsperre könnt ihr Unterhaltungen über sensiblere Themen besser schützen. Nu führt WhatsApp den Geheimcode für die Chatsperre ein. Dabei handelt es sich um ein individuelles Passwort, um eure gesperrten Chats zusätzlich zu schützen. Der Geheimcode unterscheidet sich von dem Passwort, das ihr nutzt, um euer Telefon zu entsperren.

Ihr habt die Möglichkeit, den Ordner „Gesperrte Chats“ in eurer Chatliste zu verbergen. Erst wenn ihr den geheimen Code in die Suchleiste eingebt, können diese Chats entdeckt werden. Wenn euch das nicht zusagt, könnt ihr sie auch in eurer Chatliste anzeigen lassen. Wenn ihr einen neuen Chat sperren möchtet, kankönnt ihr ihn einfach länger gedrückt halten, um die Sperrung zu aktivieren. Ihr müsst nicht extra die Chateinstellungen öffnen.

WhatsApp betont, dass Geheimcode für Chatsperre schrittweise eingeführt wird und in den kommenden Wochen weltweit verfügbar sein wird.

