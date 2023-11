Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen hat Apple eine besondere Initiative gestartet, die unter anderem einen Kurzfilm von Taika Waititi bietet. Der in Neuseeland gedrehte Film zeigt ein junges Mädchen und eine fantasievolle Kreatur auf der Suche nach einer Stimme. Ermöglicht wird die Geschichte mit Apples „Eigene Stimme“-Funktion, die ein Stimmenprofil eurer Stimme erstellen kann.

„The Lost Voice“

Die Geschichte wird in Reimen in einem Stil erzählt, der an ein Kinderbuch erinnert. „The Lost Voice“ wird von Dr. Tristram Ingham, mithilfe der neuen „Eigene Stimme“-Funktion von Apple erzählt. Ingham leidet an fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie (FSHD), die einen fortschreitenden Muskelabbau verursacht, der im Gesicht, in den Schultern und in den Armen beginnt und dazu führen kann, dass er unter anderem nicht mehr sprechen kann. Ingham ist seit 2013 auf einen Rollstuhl angewiesen, und in den letzten Jahren hat er Veränderungen an seiner Stimme festgestellt.

Für solche Fälle kann man mithilfe des iPhone, iPad und Mac eine künstliche Version seiner eigenen Stimme erzeugen. Mit „Eigene Stimme“ können Nutzer ihre Stimme 15 Minuten lang aufzeichnen, die dann auf dem Gerät verarbeitet wird, um ein personalisiertes Stimmprofil zu erstellen, was besonders Personen hilft, die aufgrund von Krankheiten oder Behinderungen ihre Stimme verlieren könnten.

Die Bedienungshilfe nutzt maschinelles Lernen auf dem Gerät, um die Informationen der Nutzer sicher zu halten, und lässt sich reibungslos mit Apples „Live-Sprachausgabe“ integrieren. Mit „Live-Sprachausgabe“ können Nutzer das, was sie sagen möchten, eintippen, damit es bei Telefonaten, FaceTime-Anrufen sowie bei persönlichen Gesprächen laut gesprochen wird.

Bisher wird für die Erstellung der digitalen Stimme leider nur die englische Sprache unterstützt. Die Option „Eigene Stimme“ findet sich jedoch bereits im Einstellungsbereich der „Bedienungshilfen“ auf Apple-Geräten mit deutschem Betriebssystem, somit gehen wir davon aus, dass Apple die Funktion in Zukunft auch in anderen Sprachen anbieten wird.

Ergänzend zum Film hat Apple auch eine kostenlose E-Book-Version der im Film dargestellten Geschichte veröffentlicht. Das E-Book soll das Gespräch über den Verlust der Stimme vertiefen und denjenigen, die mit dieser Herausforderung konfrontiert sind, Unterstützung bieten.

