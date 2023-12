Apple hat es sich zur Tradition gemacht, im Laufe des Dezembers die Aktion „Countdown“ aufzulegen. Bis zum Jahresende steht Tag für Tag ein Film zum Sonderpreis im Mittelpunkt. An Tag 2 der Aktion könnt ihr euch „Babylon – Rausch der Ekstase“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple 2023 Countdown – Tag 2: „Babylon – Rausch der Ekstase“ nur 4,99 Euro

Wir nutzen den heutigen 02. Dezember 2023 und blicken auf Tag 2 der Aktion „Apple 2023 Countdown“. Nur heute könnt ihr euch das Drama „Babylon – Rausch der Ekstase“ für nur 4,99 Euro.

In dem dreistündigen Film, der im Januar 2023 bei uns in die Kinos kam, jagen Brad Pitt und Margot Robbie als exzentrische Stars in den 1920ern nach Ruhm und Vergnügen. Es handelt sich um ein wildes Epos über die Anfänge Hollywoods. Den Golden Globe Award gab es für die Musik des Films.

Nur heute erhaltet ihr „Babylon – Rausch der Ekstase“ für nur 4,99 Euro.

