Die Critics Choice Association hat die Nominierungen für die Critics Choice Awards 2024 bekannt gegeben. Apple TV+ wurde insgesamt 16 Mal nominiert. Doch nicht nur das. Die Apple Original-Serie „The Morning Show“ ist in diesem Jahr die am häufigsten nominierte Serie.

Critics Choice Awards 2024: Apple TV+ erhält 16 Nominierungen

Apple TV+ wurde mit einer Rekordzahl von 16 Nominierungen für insgesamt sechs Serien für die Critics Choice Awards 2024 ausgezeichnet, darunter in der Kategorie „Beste Dramaserie“ für den Emmy-preisgekrönten Serien-Hit „The Morning Show“, in der Kategorie „Beste Comedy-Serie“ für die Emmy-Nominierte-Serie „Shrinking“ und in der Kategorie „Beste limitierte Serie“ für die vielgelobte neue Serie „Lessons in Chemistry“. Die Gewinner werden der 29. jährlichen Critics Choice Awards werden am Sonntag, den 14. Januar 2024, in Los Angeles bekannt gegeben.

“The Morning Show”

Best Drama Series

Best Actress in a Drama Series – Reese Witherspoon

Best Actress in a Drama Series – Jennifer Aniston

Best Supporting Actor in a Drama Series – Billy Crudup

Best Supporting Actress in a Drama Series – Nicole Beharie

Best Supporting Actress in a Drama Series – Karen Pittman

“Lessons in Chemistry”

Best Limited Series

Best Actress in a Limited Series or Movie Made For Television – Brie Larson

Best Supporting Actor in a Limited Series or Movie Made For Television – Lewis Pullman

Best Supporting Actress in a Limited Series or Movie Made For Television – Aja Naomi King

“Shrinking”

Best Comedy Series

Best Supporting Actor in a Comedy Series – Harrison Ford

Best Supporting Actress in a Comedy Series – Jessica Williams

“Ted Lasso”

Best Supporting Actor in a Comedy Series – Phil Dunster

“Truth Be Told”

Best Supporting Actor in a Drama Series – Ron Cephas Jones

“The Crowded Room”

Best Actor in a Limited Series or Movie Made For Television – Tom Holland

Bis heute haben Apple Original-Filme, -Dokumentationen und -Serien 407 Awards und 1.695 Nominierungen erhalten, darunter die mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichnete Komödie „Ted Lasso“ und der historische Oscar-Gewinn für den besten Film „CODA“.

