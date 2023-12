Shazam hat bekannt gegeben, dass der Musik-Erkennungsdienst einen neuen Meilenstein erreicht hat und mittlerweile auf über 300 Millionen monatlich aktive Nutzer blick. Darüberhinaus verraten wir euch, welche Songs im vergangenen Jahr rund um den Globus am häufigsten auf Shazam gesucht wurden.

Seit vielen Jahren leistet uns Shazam sehr gute Dienste. Schon lange bevor Apple den Musik-Erkennungsdienst übernommen hat, war die App auf unserem iPhone installiert und dort ein ständiger Begleiter, wenn wir einen Musiktitel gehört haben und diesen nicht gleich identifizieren konnten.

Apple hat sieben bekannt gegeben, dass Shazam den Meilenstein von weltweit 300 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit überschritten hat und mehr Menschen als je zuvor die App nutzen, um die Musik zu entdecken.

In der begleitenden Meldung heißt es

Mit einer zunehmend globalen Basis von Nutzer:innen wird Shazam immer besser darin, Antworten darauf zu geben, was die Welt tatsächlich hört. Afrikanische Länder gehören zu denen mit dem schnellsten Zuwachs an Shazam Nutzer:innen, und afrikanische Genres gehören zu den am schnellsten wachsenden Musikrichtungen, wobei viele afrikanische Songs die globalen Jahrescharts anführen. In den Top 100 2023: Shazam steht „Calm Down“ von Rema auf Platz 1, nachdem er im vergangenen Jahr mehr Zeit an der Spitze der weltweiten Shazam Charts verbracht hat als jeder andere Song. „Zum Finden braucht es Geduld und Leidenschaft“, sagt Rema gegenüber Apple Music. „Für alle, die die Energie aufgebracht haben, meinen Song zu finden, hoffe ich, dass er wo auch immer Freude bereitet und, dass er sich so schön anhört wie am ersten Tag.“ Ayra Starr beendet das Jahr ebenfalls in den Top 10 der Top 100 2023: Shazam und ist eine der am häufigsten „shazamten“ Musikerinnen Nigerias.

Die globale Reichweite von K-Pop ist bei Shazam weiter gestiegen und die Anzahl von Nutzer:innen der App hat auch in Korea einen bemerkenswerten Zuwachs erfahren. 2023 haben es mehr K-Pop-Songs in die globalen Shazam Charts geschafft als in jedem Jahr zuvor. Die aufstrebende Band FIFTY FIFTY hat es auf Platz 3 der weltweiten Shazam Charts geschafft— das erste Mal, dass ein anderer K-Pop-Act als BTS oder eines seiner Mitglieder so weit oben in den Charts steht. Auch Música Mexicana hat in den letzten 12 Monaten ein deutliches Wachstum erlebt: Die einzigen fünf Songs aus diesem Genre, die es bisher in die Top 10 der US-amerikanischen Shazam Charts geschafft haben, sind alle innerhalb des letzten Jahres veröffentlicht worden.