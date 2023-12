Mit iOS 17.2 hat Apple im Laufe des gestrigen Abends das letzte große iPhone-Update des Jahres 2023 veröffentlicht. Wir können nicht ausschließen, dass die Verantwortlichen in Cupertino vor dem Jahreswechsel noch ein Bugfix-Update in Form von iOS 17.2.1 nachreichen, größere Neuerungen sind in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten. Diese spart sich Apple für iOS 17.3 oder iOS 17.4 auf. Zwei Funktionen sind bereits bekannt, die Apple Anfang nächsten Jahres ins Betriebssystem implementieren wird.

iOS 17: Diese beiden Funktionen erscheinen erst 2024

iOS 17.2 wartet mit allerhand Funktion auf euch. Zu den markantesten Neuerungen dürften in erster Linie die neue Journal-App, die neue Übersetzungsoption für die Aktionstaste, die Möglichkeit zur Aufnahme räumlicher Videos, die überarbeitete TV-App, Verbesserungen bei der Nachrichten-und Wetter-App zu nennen (hier findet ihr die vollständigen Release-Notes).

Auf zwei Funktionen, die Apple bereits angekündigt hat, müssen wir uns noch bis kommendes Jahr gedulden. Die Rede ist von Gemeinsame Playlisten und AirPlay im Hotelzimmer. Dies hat Apple nun in der Übersicht der OS 17 Funktionen bestätigt.

Gemeinsame Wiedergabelisten

Gemeinsame Wiedergabelisten bietet euch – wie der Name schon andeutet – innerhalb von Apple Music die Möglichkeit, eine Wiedergabeliste zusammen mit Freunden, Bekannten, Familie etc. zu erstellen. Musiktitel können hinzugefügt sowie entfernt werden und die Reihenfolge der Lieder kann angepasst werden. Zudem könnt ihr mit . Emojis auf die Song­auswahl in „Jetzt läuft“ reagieren..

Im Rahmen der Beta-Phase zu iOS 17.2 tauchte diese Funktion bereits kurz auf, verschwand mit der Beta 4 allerdings wieder. Nun warten wir auf das Comeback in iOS 17.3 oder iOS 17.4.

AirPlay in Hotelzimmer

Bei AirPlay im Hotelzimmer heiß es nun auch „2024“ anstatt „später in diesem Jahr“. Sobald die Funktion zur Verfügung steht, scannt ihr den QR Codes des Fernsehers in eurem Hotelzimmer ab, um euch mit diesem zu verbinden. Anschließend könnt ihr sicher Videos, Fotos, Musik vom iPhone auf dem Fernseher teilen.

