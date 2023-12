In letzter Zeit gab es des Öfteren Berichte, dass Apple an einem faltbaren iPad arbeitet. Während Samsung, Motorola und andere Marken bereits faltbare Geräte verkaufen, hat sich Cupertino entschieden, nichts zu überstürzen und zu warten, bis die Technologie ausgereift ist. Dieser Zeitpunkt rückt anscheinend langsam näher. So nehmen nicht nur die Gerüchte zu, sondern auch bei Samsung stehen Veränderungen an, die mit Apples faltbaren Geräten zu tun haben sollen.

Samsung Display reorganisiert sich für Apple-Projekt

Ein neuer Bericht der koreanischen Zeitung The Elec enthüllt, dass Samsung Display „eine organisatorische Umstrukturierung durchgeführt hat, die darauf abzielt, sich auf Apples faltbare Produkte zu konzentrieren und ein unabhängiges Mikrodisplay-Team für XR-Geräte einzurichten.“

Dieser Schritt wird als strategischer Versuch des südkoreanischen Unternehmens gesehen, sich eine neue Einnahmequelle zu sichern, insbesondere durch die Gewinnung von Aufträgen für zukünftige faltbare Produkte von Apple. Samsung und LG sind beide an der Entwicklung dieser Produkte interessiert, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung von 20,25 Zoll Panels liegen soll.

Berichte aus verschiedenen Quellen, darunter DSCC, Bloomberg und Omdia, legen nahe, dass Apple an einem faltbaren iPad/MacBook-Hybrid mit einem 20 Zoll Display arbeitet. Apple hat es jedoch mit der Markteinführung sicher nicht allzu eilig und lässt, wie bereits erwähnt, andere den Start machen, während das Unternehmen aus Cupertino herausfindet, wie man es besser macht. Dieses Produkt könnte bis 2026 auf den Markt kommen, aber mehr Details sind nicht bekannt.

