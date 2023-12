Mit der Freigabe von iOS 17.2 und iPadOS 17.2 am gestrigen Tag hat Apple Anpassungen vorgenommen, wie bzw. an welcher Stelle ihr Filme und Serien kaufen könnt. Die Möglichkeit in der iTunes Store App ist zumindest entfernt worden.

iTunes Store: Kauf von Filmen und Serien nicht mehr möglich

Es zeichnete sich bereits vor der Freigabe von iOS 17.2 und Co. ab, dass Apple verschiedene Änderungen an der TV-App vornehmen wird. So wurde beispielsweise eine neue Seitenleiste zur schnelleren Navigation implementiert. Die neue Navigation in der Seitenleiste führt außerdem „Home“ ein, einen einheitlichen Programmführer für alle Serien, Filme und Sportereignisse.

Ebenfalls werden euch die iTunes Store App auf iPhone und iPad sowie die Apps iTunes Filme und iTunes TV-Sendungen auf Apple TV 4K und Apple TV HD zur Apple TV App weiterleiten, wo ihr eure bereits getätigten Einkäufe findet und alle ihre Lieblingsserien und -filme an einem Ort ansehen können.

Ruft ihr beispielsweise die iTunes Store App auf dem iPhone und die Kategorie TV-Sendungen auf, so heißt es

iTunes-TV-Sendungen und deine Käufe wurden bewegt. Du kannst TV-Sendunden in der Apple TV App kaufen oder leihen sowie deine Käufe dort sehen.

