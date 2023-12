Den gesamten Dezember nutzt Apple für seine Aktion „Apple 2023 Countdown“. Dies bedeutet, dass Tag für Tag einen Blockbuster zum reduzierten Preis in den Mittelpunkt stellt. Nur heute könnt ihr euch den Kauffilm „Magic Mike – The Last Dance“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple 2023 Countdown – Tag 12: „Magic Mike – The Last Dance“ nur 4,99 Euro

Apple begleitet und den gesamten Dezember bis zum Jahresende mit der Aktion „Apple 2023 Countdown“ und stellt dabei verschiedene Filme zum Sonderpreis in den Mittelpunkt. Heute könnt ihr euch „Magic Mike – The Last Dance“ zum reduzierten Preis sichern.

In der Kurzbeschreibung zum Film heißt es

Teil 3 der Stripper-Dramedy von Steven Soderbergh: Millionärin Maxandra (Salma Hayek) will mit Ex-Stripper „Magic“ Mike (Channing Tatum) in London eine Show auf die Bühne bringen.

Nur heute könnt ihr euch „Magic Mike – The Last Dance“ für nur 4,99 Euro sichern.

