Es gibt Produkte, von denen kann man in unseren Augen nie genug haben. Unter anderem gehören USB-C Ladegeräte und die passenden Kabel dazu. Zuhause, auf der Arbeit, im Urlaub etc., Ladegeräte sind gefragter denn je. Immer mehr setzt sich dabei der USB-C Anschluss durch. Im Rahmen der Amazon Last Minute Angebote könnt ihr euch derzeit „eindecken“. So erhaltet ihr ein Anker 20W USB-C Ladegerät für nur 11,79 Euro, das Anker 47W Dual USB-C Ladegerät gibt es für nur 26,24 Euro.

Anker Ladeprodukte deutlich in Preis gesenkt

Anker dreht an der Preisschraube und hat passend zu den Last Minute Angebote auf Amazon verschiedene Ladeprodukte deutlich im Preis gesenkt. Dazu zählen unter anderem USB-C Ladegeräte, Kabel, USB-C Hubs, Powerbanks und mehr. Für jeden Geschmack ist das passende Produkt dabei. Eine Übersicht aller reduzierten Produkte findet ihr hier, die Highlights findet ihr hier.

Angebot Anker Nano II 45W USB-C Ladegerät Netzteil Schnellladeleistung, GaN II Tech, Kompatibel mit MacBook... DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air mit Höchstgeschwindigkeit, ein iPhone 15 mit...

Angebot Anker USB C Ladegerät 47W, 523 Charger (Nano 3), kompakt mit 2 Anschlüssen GaN Schnellladegerät... LADE 2 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 27W und 20W Leistung an den beiden USB-C-Anschlüssen kannst du...

SCHNELLLADEN MIT 45W: Nutze einen der beiden USB-C-Anschlüsse, um ein MacBook Air oder ein anderes...

Angebot Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, Geeignet für iPhone... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

Angebot Anker 737 Powerbank (PowerCore 24K), 24.000mAh externer Akku mit 3 Anschlüsse, 140W Leistung,... STARKE BEIDSEITIGE LADELEISTUNG: Ausgestattet mit der neuesten Power Delivery 3.1 und...

MÄCHTIGE KAPAZITÄT: Mit einer Akkukapazität von 24.000 mAh und einer doppelt so langen...

Angebot Anker Nano Powerbank,10.000mAh Powerbank mit eingebautem USB-C Kabel, PD 30W Höchstleistung mit 1x... INTEGRIERTES USB-C KABEL: Nutze das eingebaute USB-C-Kabel, um deine Smartphones, Tablets und...

30W BI-DIREKTIONALES LADEN: Booste deine Powerbank in nur 45 Minuten auf 50% oder lade dein iPhone...

Angebot ANKER USB C auf Lightning Kabel, 310 USB-C auf Lightning Ladekabel (90cm), MFi zertifiziert,... DER ANKER-VORTEIL: Schließe dich über 80 Millionen Menschen an, die bereits von unserer...

SCHNELLLADEN: Lade ein iPhone 14 Pro mit einem kompatiblen Power Delivery-Ladegerät (Ladegerät...

Angebot Anker 712 USB-C auf USB-C Cable (4,8m Glasfaser), 10 Gbit/s High-Speed Datenübertragung, USB-C... SCHALTE MEHR ALS 100 SPIELE FREI: Verbinde dein Headset mit deinem PC und erhalte Zugang zu mehr als...

GAMING AUF HÖCHSTEM NIVEAU: Bietet 10 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit für verbessertes...

