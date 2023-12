Mit der Freigabe von iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS 14.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 und HomePod Software 17.2 hat Apple nicht nur verschiedene neue Funktionen eingeführt, Apple hat auch unter der Haube gearbeitet und mehrere Sicherheitslücken beseitigt.

iOS 17.2 und Co.: Apple schließt mehrere Sicherheitslücken

Blicken wir exemplarisch auf iOS 17.2. Mit dem iPhone-Update hat apple verschiedene neue Features implementiert. Hier sind vorrangig die neue Journal-App, die neue Übersetzungsoption für die Aktionstaste, die Möglichkeit zur Aufnahme räumlicher Videos, die überarbeitete TV-App, Verbesserungen bei der Nachrichten-und Wetter-App zu nennen (hier findet ihr die vollständigen Release-Notes).

Genau so wichtig sind sicherlich die Sicherheitslücken, die geschlossen wurden. Aus den belegenden Support-Dokumenten geht hervor, an welchen Ecken und Kanten Apple nachgebessert hat. Bei iOS 17.2 und iPadOS 17.2 sind es insgesamt 12 Sicherheitslücken, die geschlossen wurden. Diese sind unter anderem im Bereich Konten, AVEVideoEncoder, Bluetooth, Wo ist?, Kernel, Siri und WebKit zu finden.

Lange Rede, kurzer Sinn. Wir können euch nur dringend empfehlen, iOS 17.2 und Co. zu installieren. So erhaltet ihr nicht nur neue Funktionen, so sorgt auch dafür, dass verschiedene Sicherheitslsücken geschlossen werden.

