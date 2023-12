Die Nominierten der Critics Choice Awards 2024 wurden bekannt gegeben. Apple TV+ kann sich berechtigte Hoffnungen machen, eine der begehrten Auszeichnungen zu erhalten. Dabei wurde Apples Video-Streaming-Dienst insgesamt 13 Mal nominiert.

Apple TV+ erhält 13 Nominierungen bei den Critics Choice Awards

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch darüber informiert, dass Apple TV+ insgesamt 16 Nominierungen für die Golden Globe Awards erhalten hat. Dabei schnitt der Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ mit insgesamt sieben Nominierungen besonders gut ab. Dieser Film steht auch bei den Critics Choice Awards besonders im Fokus.

Apple Original Films wurde mit 13 Nominierungen in allen wichtigen Kategorien für die 29. jährlichen Critics Choice Association Awards ausgezeichnet, darunter der Film für „Killers of the Flower Moon“ mit insgesamt zwölf Nominierungen.

Zusätzlich zur Kategorie „Bester Film“ erhielt „Killers of the Flower Moon“ insgesamt zwölf Nominierungen, darunter „Bester Regisseur“ (Martin Scorsese), „Beste Hauptdarstellerin“ (Lily Gladstone), „Bester Hauptdarsteller“ (Leonardo DiCaprio), „Bester Nebendarsteller“ (Robert De Niro), „Bestes Schauspielensemble“, „Bestes adaptiertes Drehbuch“ und „Beste Kamera“. , Bestes Produktionsdesign, Bester Schnitt, Bestes Kostümdesign und Beste Filmmusik. Ridley Scotts epische Filmbiografie „Napoleon“ wurde ebenfalls mit einer Nominierung für das beste Kostümdesign ausgezeichnet.

Übersicht

“Killers of the Flower Moon”

Best Picture

Best Director – Martin Scorsese

Best Actress – Lily Gladstone

Best Actor -Leonardo DiCaprio

Best Supporting Actor – Robert De Niro

Best Acting Ensemble

Best Adapted Screenplay – Eric Roth and Martin Scorsese

Best Cinematography – Rodrigo Prieto

Best Production Design – Jack Fisk, Adam Willis

Best Editing – Thelma Schoonmaker

Best Costume Design – Jacqueline West

Best Score – Robbie Robertson

“Napoleon”

Best Costume Design – Janty Yates, David Crossman

Die Gewinner werden am Sonntag, 14. Januar 2024, im Rahmen einer Live-Zeremonie bekannt gegeben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren