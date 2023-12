Anfang Januar werden die Gewinner der Golden Globe Awards 2024 bekannt gegeben. Vorab wurden nun die Nominierungen in den verschiedenen Kategorien veröffentlicht. Auch Apple TV+ ist vertreten. Unter anderem erhielt der Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ sieben Nominierungen für die Golden Globes. Darüberhinaus können sich weitere Apple Originals Hoffnung auf den Gewinn eines Awards machen.

Apple TV+ erhält 16 Nominierungen für die Golden Globe Awards

Apple TV+ wurde mit 16 Nominierungen für die 81. jährlichen Golden Globe Awards ausgezeichnet, darunter sieben Nominierungen für den Film „Killers of the Flower Moon“ mit Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro.

Auch bei den Serien kann sich Hoffnung, so wurden die Serien „Ted Lasso“, „The Morning Show“, „Lessons in Chemistry“, „Shrinking“ und „Slow Horses“ ebenfalls nominiert.

Die Gewinner werden am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Los Angeles bekannt gegeben.

Übersicht

Killers of the Flower Moon

Best Motion Picture

Best Director, Motion Picture — Martin Scorsese

Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama — Lily Gladstone

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama — Leonardo DiCaprio

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture — Robert De Niro

Best Screenplay, Motion Picture — Eric Roth, Martin Scorsese

Best Original Score, Motion Picture — Robbie Robertson

Ted Lasso

Best Television Series, Musical or Comedy

Best Performance by an Actor in a Television Series, Musical or Comedy — Jason Sudeikis

Best Performance by an Actress in a Supporting Role on Television — Hannah Waddingham

The Morning Show

Best Television Series, Drama

Best Performance by an Actor in a Supporting Role on Television — Billy Crudup

Lessons in Chemistry

Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television

Best Performance by an Actress in a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television — Brie Larson

Shrinking

Best Performance by an Actor in a Television Series, Musical or Comedy — Jason Segel

Slow Horses

Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama — Gary Oldman

