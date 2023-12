Ein neuer Tag bringt eine neue Aktion im Rahmen von „Apple 2023 Countdown“. Tag für Tag stellt Apple bis zum Jahresende einen neuen Blockbuster zum Sonderpreis in den Fokus. Heute könnt ihr euch „Renfield“ für nur 4,99 Euro kaufen.

In der Kurzbeschreibung des Films heißt es

Das Böse überdauert die Ewigkeit nicht ohne ein bisschen Hilfe: In dieser modernen Monstergeschichte über Draculas treuen Diener schlüpft Nicholas Hoult („Mad Max: Fury Road“) in die Rolle von Renfield, dem gepeinigten Handlanger des größten Narzissten unter den Vampiren — Dracula (Oscar®-Preisträger Nicolas Cage, „Leaving Las Vegas“: Liebe bis in den Tod). Renfield ist gezwungen, die Beute seines Meisters zu beschaffen und dessen Befehle auszuführen — ganz gleich, wie schändlich sie auch sein mögen. Nun, nach Jahrhunderten der Knechtschaft, ist er jedoch bereit, aus dem Schatten des Fürsten der Finsternis herauszutreten und ein neues Leben zu beginnen. Dazu muss es ihm jedoch gelingen, seine Abhängigkeit von seinem Herrn zu beenden. „Renfield“ wurde von Regisseur Chris McKay („The Tomorrow War“) inszeniert. Das Drehbuch stammt von Ryan Ridley („Rick and Morty“) und basiert auf einer Idee von Robert Kirkman, der sein Talent im Horrorfach bereits als Autor von „The Walking Dead“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. In weiteren Rollen sind neben Hoult und Cage unter anderem Awkwafina („The Farewell“), Ben Schwartz („Sonic The Hedgehog“) und Adrian Martinez („iGilbert“) zu sehen.